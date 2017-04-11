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Niet meer leverbaar
Veiligheid was nog nooit zo mooi
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intens witte Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. Dankzij de grotere helderheid en het 60% wittere licht bieden WhiteVision-lampen de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Type lamp: H7
Verpakking van 1
12 V, 55W
Stijl
WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)
4.1
van 5
11
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
GattoAffettuoso
11/04/2017
Italia
Ottima visibilità
Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
MFermi
16/01/2016
Italia
Luce bianca e ottima qualità costruttiva
Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Fabbry63
24/08/2015
Italia
Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led
Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari
In vergelijking met standaard halogeenlampen
Toepassing verschilt per type lamp