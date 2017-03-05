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Niet meer leverbaar
12972RVB1
Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
Philips RacingVision-autolampen zijn de perfecte keuze voor gepassioneerde bestuurders. Dankzij tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren en wordt elke rit zowel veiliger als spannender.
Type lamp: H7
Verpakking van 1
12 V, 55W
Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.
Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.
Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.
Prijzen
2.3
van 5
3
Reviews & awards
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto