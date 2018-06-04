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Niet meer leverbaar

ColorVisionBlauwe autolamp

12972CVPBS2

2.5

| (2) Reviews & awards

Creëer een nieuwe stijl met licht

ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.

Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

2

Reviews & awards

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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