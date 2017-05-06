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  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.
  • Feller. Witter. Krachtiger.

Niet meer leverbaar

X-tremeUltinon LEDkoplamp auto

12901HPX2

1
| (1) Beoordeling
Feller. Witter. Krachtiger.
Philips X-tremeUltinon LED [~H4] heeft premium LUXEON LED met 6500 Kelvin. Met onze gepatenteerde SafeBeam-technologie wordt 200% feller licht geprojecteerd, precies waar het nodig is. Gemaakt voor een lange levensduur met het geavanceerde AirFlux design.
Bekijk alle voordelen

Heldere, witte LED-koplampen voor een hoogwaardige uitstraling

Feller. Witter. Krachtiger.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • 200% feller licht

  • Geavanceerd autosysteem

200% feller licht voor superieur zicht

200% feller licht voor superieur zicht

Rijden in het donker is veeleisend, dus vertrouwt u op uw koplampen. Zicht naar voren en om u heen zijn beide belangrijk om uw rijvermogen te verbeteren en veiliger te rijden. De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen voor auto's geven een intens felle straal waardoor uw zicht met 200% verbetert. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED. Hoe meer u kunt zien, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Dus laat de duisternis niet winnen, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.

Kleurtemperatuur van 6500 Kelvin voor helder wit licht

Kleurtemperatuur van 6500 Kelvin voor helder wit licht

De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen op basis van LUXEON-technologie voor de auto-industrie produceren met een kleurtemperatuur van tot 6500 Kelvin een helderwitte straal die lijkt op daglicht. Met een helderder zicht bent u beter in staat obstakels te zien en de perfecte rijlijn te volgen. En omdat u zonder extra inspanning het terrein voor u kunt zien, zorgt feller licht voor een comfortabelere en leukere rit 's nachts.

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Net zoals onze ogen een beeld van onze ziel geven, zeggen koplampen veel over uw auto. Als u uw stijl graag wilt upgraden zonder een nieuwe auto te kopen, is het upgraden van uw koplampen een slimme aankoop. Uw auto is een uitdrukking van wie u bent, dus toon stijl met Philips LED-koplampen. In plaats van geel licht krijgt u een helder, wit en modern licht. Slimme bestuurders kiezen voor die hoogwaardige uitstraling met de superieure stijl van de Philips LED-koplampen.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.