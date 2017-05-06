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Niet meer leverbaar
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
200% feller licht
Geavanceerd autosysteem
Rijden in het donker is veeleisend, dus vertrouwt u op uw koplampen. Zicht naar voren en om u heen zijn beide belangrijk om uw rijvermogen te verbeteren en veiliger te rijden. De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen voor auto's geven een intens felle straal waardoor uw zicht met 200% verbetert. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED. Hoe meer u kunt zien, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Dus laat de duisternis niet winnen, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.
De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen op basis van LUXEON-technologie voor de auto-industrie produceren met een kleurtemperatuur van tot 6500 Kelvin een helderwitte straal die lijkt op daglicht. Met een helderder zicht bent u beter in staat obstakels te zien en de perfecte rijlijn te volgen. En omdat u zonder extra inspanning het terrein voor u kunt zien, zorgt feller licht voor een comfortabelere en leukere rit 's nachts.
Net zoals onze ogen een beeld van onze ziel geven, zeggen koplampen veel over uw auto. Als u uw stijl graag wilt upgraden zonder een nieuwe auto te kopen, is het upgraden van uw koplampen een slimme aankoop. Uw auto is een uitdrukking van wie u bent, dus toon stijl met Philips LED-koplampen. In plaats van geel licht krijgt u een helder, wit en modern licht. Slimme bestuurders kiezen voor die hoogwaardige uitstraling met de superieure stijl van de Philips LED-koplampen.
1.0
van 5
1
Beoordeling
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.