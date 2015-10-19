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  • Alternative product photograph - highres 2196x1795
  • Single product shot
  • Main in-use photograph - highres 2480x1462
  • Alternative product photograph 5 - highres 2196x1795
  • Product in use photograph - highres 2196x1795
  • Product In Use 1 - highres 2196x1795
  • Product In Use 2 - highres 2196x1795
  • Product In Use 3 - highres 2196x1795
  • Packaging photograph - highres 1447x756
  • Alternative product photograph - highres 2196x1795

Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12360WHVB1

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

  • Type lamp: H8

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 35W

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

Heldere lichtbundel met intens wit licht

Heldere lichtbundel met intens wit licht

Philips WhiteVision-koplampen beschikken over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De koplampen verlichten de weg met een helder witte lichtbundel die duisternis direct elimineert. De beste lichtbundel voor een optimale rijervaring.

Wit Xenon-effect voor een hoogwaardige uitstraling

WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met standaard halogeenlampen

  2. Toepassing verschilt per type lamp