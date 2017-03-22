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Niet meer leverbaar
12342RVB1
Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
Philips RacingVision-autolampen zijn de perfecte keuze voor gepassioneerde bestuurders. Dankzij tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren en wordt elke rit zowel veiliger als spannender.
Type lamp: H4
Verpakking van 1
12 V, 60/55W
Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.
Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.
Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.
Prijzen
1.0
van 5
1
Beoordeling
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant