Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
12342LLECOC1
Verantwoord op weg
Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.
Type lamp: H4
12 V, 60/55W
Lange levensduur, minder vervanging
Aantal lampen: 1
Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte
Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.
Met Philips LongLife EcoVision hoeven automobilisten zich minstens 100.000 km niet druk te maken over het vervangen van een koplamp.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur