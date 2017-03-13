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Niet meer leverbaar

ColorVisionPaarse autolamp

12342CVPPS2

3.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Creëer een nieuwe stijl met licht

ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.

Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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