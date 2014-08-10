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Niet meer leverbaar
Creëer een nieuwe stijl met licht
ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.
Type lamp: H4
Verpakking van 2
12 V, 60/55W
Dankzij een speciale coating op de lampen voegt Philips ColorVision een kleurtint toe aan verlichting die in overeenstemming met de Europese voorschriften is. Zo kunt u uw rijbeleving aanpassen terwijl u nog steeds veilig wit licht projecteert.
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp