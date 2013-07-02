Ik had deze H1 en H7 lampen gekocht voor meer licht en een langere levensduur. De lichtopbrengst is zeker niet 100% meer, zoals Philips doet geloven. Maar daar wil ik nog aan twijfelen en Philips het voordeel van de twijfel geven. Dit ligt natuurlijk ook aan de 'testopstelling'. Wat ik ronduit slecht vind, is de korte levensduur. Zakelijk rijd ik ca. 70.000km per jaar en vervang zelden een koplamp. Privé rijden we ca. 15.000km met een vergelijkbare auto en niet eens altijd met de verlichting aan, in tegenstelling tot de zakelijke auto. Bij die kunnen de lampen niet uit. Als ik e.e.a. terug reken naar brand uren, dan kom ik op een wel erg teleurstellend aantal. Uitgaand van 10.000km/jaar #met licht aan gereden#, wat heel ruim genomen is en waarbij dus een lamp ruim binnen een jaar stuk ging. Er vanuit gaande dat een gemiddelde snelheid van een auto ca. 60km/h is, dan kom ik op een levensduur van 167 uren. Reclameren bij de automaterialen-handel leverde niks op, omdat volgens hen de levensduur per auto verschillend is. Hier kan ik tot bepaalde hoogte in mee gaan. De éne koplamp trilt meer dan de ander en natuurlijk worden sommige koplampunits warmer. Dan nog, vind ik 167 branduren wel erg weinig!