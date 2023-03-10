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12342XVPS2
Opvallende helderheid voor extra veiligheid
Door de opvallende helderheid te combineren met een voorheen ondenkbaar lange levensduur voor dit type hoogwaardige lamp, biedt de Philips X-tremeVision Pro150 meer zichtbaarheid voor extra veiligheid van u en uw dierbaren op de weg.
Type lamp: H4
12 V, 60/55W
Tot 150% helderder licht
Tot 540 u
Aantal lampen: 2
Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.
De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur (zie H7; H4: 540 uur), waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.
De Philips X-tremeVision Pro150 vergroot de mogelijkheid om te reageren op potentiële gevaren, omdat het licht 70 meter verder(2) schijnt. Door het vergroten van de veiligheidsafstand, zijn u en uw passagiers veiliger op de weg.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
1 Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.
2 Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.
3 Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen