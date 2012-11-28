ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid

X-tremeVision Pro150Prestaties en levensduur

12258XVPB1

3.8
| (257) Reviews & awards
Opvallende helderheid voor extra veiligheid
Door de opvallende helderheid te combineren met een voorheen ondenkbaar lange levensduur voor dit type hoogwaardige lamp, biedt de Philips X-tremeVision Pro150 meer zichtbaarheid voor extra veiligheid van u en uw dierbaren op de weg.
Bekijk alle voordelen

De beste combinatie van hoge prestaties en duurzaamheid

Opvallende helderheid voor extra veiligheid

  • Type lamp: H1

  • 12 V, 55W

  • Tot 150% helderder licht¹

  • Tot 350 u

  • Aantal lampen: 1

Rijd veiliger door meer zicht

Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.

Hoogwaardige lamp met een levensduur tot wel 450 uur²

De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur (zie H7; H1: 350 uur), waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.

Koel licht geeft beter zicht en meer comfort

Rijden in donkere omstandigheden kan vermoeiend zijn voor de ogen, wat leidt tot ingespannen kijken en een groter risico op vermoeidheid. De Philips X-tremeVision Pro150 projecteert een witter licht tot 3400 K (zie H7; H1: 3450 K), en zorgt voor een beter contrast met de omgeving, zodat u naderende voertuigen beter kunt herkennen. Dankzij duidelijk zicht blijft u langer alert, waardoor uw rit veiliger en plezieriger wordt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

257

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. ¹ Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.

  2. ² Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen