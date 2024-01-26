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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD643/26.
Waarom voelt mijn Philips Avent Connected-babycamera warm aan?
Hoe veilig zijn de gegevens die op mijn Connected-babycamera zijn opgeslagen?
Hoe maak ik verbinding met mijn Philips Avent Connected-babycamera?
Waarom heb ik een account nodig in de Philips Avent-babyfoon+-app?
Hoe kan ik mijn Philips Avent Connected-babycamera resetten?
Wat moet ik doen voordat ik mijn Connected-babycamera wegdoe?
Hoe koppel ik mijn apparaten met de Philips Avent-babyfoon+-app?
Hoe wijzig ik de instellingen voor geluid- en bewegingsgevoeligheid?
Kan ik mijn babyfoon verbinden met een ouderunit van een andere babyfoon?