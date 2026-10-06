Wat is het verschil tussen de verschillende Power Flosser-mondstukken?

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Mondstuk-ID
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F1
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F2
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F3
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Naam mondstuk
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Standaard
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Comfort
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Quad Stream
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Voordeel
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Biedt één stroom water om vuil en tandplak te verwijderen.
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Mondstuk van zacht rubber voor comfort en eenvoudige positionering voor mensen met gevoelig tandvlees
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Het zachte rubberen mondstuk spuit water in een kruisvormige straal die plak voorzichtig verwijdert voor een moeiteloos grondige reiniging.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›