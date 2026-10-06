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Philips-ondersteuning

Wat is het verschil tussen de verschillende Power Flosser-mondstukken?

Afhankelijk van uw model Power Flosser wordt uw apparaat geleverd met één of meer van de volgende mondstukken:

Mondstuk-ID

F1

F2

F3

Naam mondstuk

Standaard

Comfort

Quad Stream

Voordeel

Biedt één stroom water om vuil en tandplak te verwijderen.

Mondstuk van zacht rubber voor comfort en eenvoudige positionering voor mensen met gevoelig tandvlees

Het zachte rubberen mondstuk spuit water in een kruisvormige straal die plak voorzichtig verwijdert voor een moeiteloos grondige reiniging.


 

Wat is het verschil tussen de verschillende Power Flosser-mondstukken?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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