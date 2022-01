In tegenstelling tot tekeningen bevatten handboeken wel modaliteitspecifieke informatie, maar geen systeemspecifieke gegevens. Een tekening kan bijvoorbeeld de voorbereidingsvereisten voor een MX8000 Quad CT-systeem weergeven, terwijl er in het handboek informatie staat die van toepassing is op alle Philips CT-projecten. Het handboek bevat een groot aantal afbeeldingen en omschrijvingen die veelgestelde vragen voor specifieke projectsoorten beantwoorden. De informatie in het handboek is opgemaakt in de CSI­formaat (Construction Specification Institute).