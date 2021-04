Deze interventieradiologen wonnen de Ziedses des Plantes-prijs

"Ons onderzoek richtte zich op de vraag of de aanmaak van littekenweefsel kan worden gestopt door op de dotterballon een bepaald medicijn toe te passen. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat het toevoegen van paclitaxel aan een ballon, een medicijn dat ook wordt gebruikt in chemotherapie omdat het cellen doodt, ervoor zorgt dat een vernauwing minder snel terugkomt. Dit is tot nu toe echter alleen onderzocht bij patiënten met korte vernauwingen. Wij waren geïnteresseerd of dit ook zo zou zijn in lange, complexe letsels in patiënten bij wie tegelijk ook een stent geplaatst werd."



Wat was het resultaat van het onderzoek?

"Uit het onderzoek is gebleken dat patiënten, met lange en complexe letsels, die gedotterd werden door een ballon waar het medicijn op was aangebracht, het niet veel beter deden dan de controlegroep zonder medicijn. Wellicht dat de eerder aangetoonde toegevoegde waarde van het medicijn teniet werd gedaan door de uitgebreidheid van de letsels en de aanwezigheid van een stent en dus onvoldoende werkt in deze groep patiënten."



Hoe heb jij het winnen van de prijs ervaren?

"Wat ik zelf het mooiste vind aan het winnen van de prijs, is de erkenning die je krijgt van peers. Overigens heb ik dit onderzoek zeker niet alleen gedaan; de eer komt ook toe aan Jean-Paul de Vries, Daniël van den Heuvel, Jan Albert Vos, Debbie Werson-de Vries en alle andere mensen die ons geholpen hebben bij de uitvoering van dit onderzoek."

Ga je in de nabije toekomst nog focussen op een ander onderzoek?

"Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn proefschrift, waar de uitkomsten van deze studie ook een onderdeel van zijn. Ik wil in de toekomst ook kijken naar het onderliggende probleem bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Waar ik tot nu namelijk mee bezig was, heeft meer te maken met symptoombestrijding, maar nog beter is het natuurlijk om de oorzaken aan te pakken. "

Uit het juryrapport

"Caren van Roekel is een jonge onderzoeker die aan het begin staat van haar carrière in radiologie. Als PhD heeft ze een belangrijk onderzoek gedaan met een duidelijk een helder doel; een betere selectie van patiënten die mogelijk voordeel hebben van radio-embolisatie-therapie. Ze heeft de prijs gewonnen vanwege de klinische relevantie en toepasbaarheid van het onderzoek, naar een onderwerp dat een hot topic is in interventionele radiologie en oncologie."





Hoe ben je in de radiologie terechtgekomen?

"Oorspronkelijk had ik eigenlijk in mijn hoofd dat ik uroloog wilde worden. Maar toen ik een coschap radiologie ging doen, viel eigenlijk pas het kwartje. Wat me vooral heel erg aantrok in radiologie, is dat het veel van je vraagt als arts. Je bent continu bezig met puzzelen op basis van wat je kunt zien op een scan en daarmee krijg je heel veel inzicht in het menselijk lichaam."



Waarover ging je onderzoek?

"Het komt regelmatig voor dat patiënten met darmkanker uitzaaiingen hebben in de lever. Die kun je behandelen met radio-embolisatie , radioactieve bolletjes die tumoren bestrijden. Dat is een relatief nieuwe behandeling; we weten dat het werkt, maar er is nog veel onderzoek nodig om beter te begrijpen hoe we het kunnen optimaliseren. Mijn proefschrift, Personalized radioembolization for colorectal cancer patients with liver metastases, ging over gepersonaliseerde toepassing van radio-embolisatie: wanneer we die het beste kunnen toepassen, in welk stadium, in welke dosis? En, ook belangrijk; welke kwaliteit van leven hebben patiënten na de behandeling?"



Wat waren de belangrijkste resultaten?

"We zijn al best wel wat te weten gekomen over de juiste dosering, al is daar wel nog vervolgonderzoek in nodig. Maar wat ook belangrijk was, is dat we zagen dat patiënten met uitzaaiingen buiten de lever een veel slechtere prognose hebben na radio-embolisatie dan patiënten die alleen uitzaaiingen in de lever hebben; zij lieten na de behandeling toch nog een progressief ziektebeeld zien."





Hoe draagt dit onderzoek bij aan een betere behandeling?

"Soms is het ook belangrijk om te weten dat een behaalde behandeling in bepaalde situaties niet werkt. Radio-embolisatie wordt vaak toegepast in een palliatief stadium en dan wil je patiënten niet belasten met behandelingen die waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben."





Wat betekent het winnen van de prijs voor je?

"Ik was heel blij verrast toen ik het hoorde! Het is fijn dat er op deze manier meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan het vak en aan deze therapie. Maar ik heb dit onderzoek zeker niet alleen gedaan, mijn begeleiders, prof. Dr. Marnix Lam en Dr. Maarten Smits hebben minstens zo hard eraan gewerkt en me altijd gesteund!"