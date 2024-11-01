Type Rechargeable, lithium-ion ; reportez-vous à l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité

Dimensions 23,6 x 116 x 146 mm (H x l x L)

Poids Environ 680 g lbs/kg

Temps de charge (appareil hors tension) À une température comprise entre 0 et 35 °C : moins de 3 heures pour une charge à 100 % de sa capacité ; moins de 2 heures pour une charge à 80 % de sa capacité

Durée de vie Environ 3 ans years

Capacité Avec une batterie neuve à pleine charge, à 20 °C : SOIT 3 heures minimum de surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 2 heures minimum de stimulation (180 ppm à 140 mA avec une durée d’impulsion de 40 ms) tout en procédant à la surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 175 charges minimum à pleine énergie/chocs

Indicateurs de la batterie Jauge de charge sur la batterie, indicateur d’autonomie sur l’écran, voyants d’alimentation sur la face avant de l’appareil ; un voyant clignotant, une tonalité d’avertissement et le message Batterie faible inscrit à l’écran signalent que la batterie est presque déchargée. Lorsque ce message de batterie faible s’affiche pour la première fois, l’opérateur peut encore assurer au moins 10 minutes de surveillance et 6 chocs à énergie maximale