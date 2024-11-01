Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients

Grâce à sa plate-forme évolutive, les mises à niveau peuvent être facilement effectuées par l’utilisateur et sont rétrocompatibles. Vous bénéficier ainsi de toutes les innovations Philips sans augmenter la taille de votre appareil. Le modèle que nous proposons aux services des Urgences de nos hôpitaux partenaires est robuste et s’est vu remettre une attestation de navigabilité par l’Armée des États-Unis. Cet appareil répond aux exigences de tests rigoureux : projections d’eau, vibrations des hélicoptères militaires, chocs mécaniques, chutes d’une hauteur d’un mètre, compatibilité électromagnétique et conditions environnementales extrêmes (température, humidité et altitude).