De conception robuste et fiable, le moniteur/défibrillateur HeartStart MRx, équipé de l’algorithme ECG 12 dérivations DXL de Philips, est facile à utiliser et offre des fonctionnalités avancées de monitorage patient, des mesures diagnostiques de qualité, des traitements de réanimation éprouvés ainsi que des instructions d’aide à la RCP.
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Simplicité d’utilisation et prise en charge plus rapide
Rapidité d’accès aux informations
Les données sont transmises sans fil, de manière fluide et flexible. De plus, vous pouvez passer du HeartStart MRx au DAE HeartStart FR3, sans interruption et sans avoir à changer d’électrodes.
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Informations cliniques pertinentes et prise en charge optimisée des patients
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Grâce à sa plate-forme évolutive, les mises à niveau peuvent être facilement effectuées par l’utilisateur et sont rétrocompatibles. Vous bénéficier ainsi de toutes les innovations Philips sans augmenter la taille de votre appareil. Le modèle que nous proposons aux services des Urgences de nos hôpitaux partenaires est robuste et s’est vu remettre une attestation de navigabilité par l’Armée des États-Unis. Cet appareil répond aux exigences de tests rigoureux : projections d’eau, vibrations des hélicoptères militaires, chocs mécaniques, chutes d’une hauteur d’un mètre, compatibilité électromagnétique et conditions environnementales extrêmes (température, humidité et altitude).
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Grâce à sa plate-forme évolutive, les mises à niveau peuvent être facilement effectuées par l’utilisateur et sont rétrocompatibles. Vous bénéficier ainsi de toutes les innovations Philips sans augmenter la taille de votre appareil. Le modèle que nous proposons aux services des Urgences de nos hôpitaux partenaires est robuste et s’est vu remettre une attestation de navigabilité par l’Armée des États-Unis. Cet appareil répond aux exigences de tests rigoureux : projections d’eau, vibrations des hélicoptères militaires, chocs mécaniques, chutes d’une hauteur d’un mètre, compatibilité électromagnétique et conditions environnementales extrêmes (température, humidité et altitude).
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Grâce à sa plate-forme évolutive, les mises à niveau peuvent être facilement effectuées par l’utilisateur et sont rétrocompatibles. Vous bénéficier ainsi de toutes les innovations Philips sans augmenter la taille de votre appareil. Le modèle que nous proposons aux services des Urgences de nos hôpitaux partenaires est robuste et s’est vu remettre une attestation de navigabilité par l’Armée des États-Unis. Cet appareil répond aux exigences de tests rigoureux : projections d’eau, vibrations des hélicoptères militaires, chocs mécaniques, chutes d’une hauteur d’un mètre, compatibilité électromagnétique et conditions environnementales extrêmes (température, humidité et altitude).
Indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Seul Philips propose l’algorithme avancé ECG 12 dérivations DXL, qui révolutionne l’aide à la prise de décisions en cas d’infarctus de type STEMI en proposant des outils prédictifs qui permettent de prendre une décision fiable et d’accélérer le triage. Q-CPR, notre outil d’évaluation qualitative et interactive de la RCP a été conçu pour améliorer la réanimation cardio-pulmonaire.*
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*Edelson DP, Litzinger B, Arora V, et al. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of Internal Medicine. 2008;168(10):1063-1069
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