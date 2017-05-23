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Système IntelliSite de gestion des images

Gestion des images d’anatomopathologie

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Le système IntelliSite de gestion des images (IMS – Image Management System) vise à optimiser l’efficacité de votre laboratoire d’anatomopathologie. Son architecture ouverte et évolutive permet une intégration optimale au sein de vos processus et de votre infrastructure informatique.

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Caractéristiques
Évolutivité adaptée
Évolutivité adaptée

Évolutivité adaptée

Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.

Évolutivité adaptée

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Compatibilité
Compatibilité

Compatibilité

L’IMS IntelliSite s’intègre bien avec les logiciels d’analyse des images existants. De plus, il est compatible avec les SIL et divers systèmes d’informations hospitaliers. Nous nous sommes associés aux meilleurs fournisseurs d’algorithmes du secteur afin de créer une solution véritablement unifiée. Par ailleurs, l’exportation des images au format TIFF permet une transmission facile entre les systèmes.

Compatibilité

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Harmonisation multisite
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IMS constitue une véritable solution professionnelle. La configuration multisite (réseau en étoile) n’est pas rare. Différents sites ayant chacun leur propre configuration peuvent ainsi accéder à un référentiel central d’images. Les solutions IntelliSite Pathology offrent une installation clé en main comprenant le matériel informatique, les logiciels, les services Internet ainsi qu’une formation utilisateur. Vous bénéficiez par ailleurs de l’assistance et du service Philips.

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Documentation

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Fiche technique

Serveur d’applications du système de gestion des images des solutions IntelliSite Pathology et stockage
Serveur d’applications du système de gestion des images des solutions IntelliSite Pathology et stockage
Capacité de stockage
  • Flexible and extendable storage configurations from Terabytes to Petabytes
Options de configuration
  • Single and multi site
Interface SIL
  • HTTP/XML, or HL7 via LIS broker
Serveur d’applications du système de gestion des images des solutions IntelliSite Pathology et stockage
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