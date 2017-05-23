Le système IntelliSite de gestion des images (IMS – Image Management System) vise à optimiser l’efficacité de votre laboratoire d’anatomopathologie. Son architecture ouverte et évolutive permet une intégration optimale au sein de vos processus et de votre infrastructure informatique.
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Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Évolutivité adaptée
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Évolutivité adaptée
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Compatibilité
Compatibilité
L’IMS IntelliSite s’intègre bien avec les logiciels d’analyse des images existants. De plus, il est compatible avec les SIL et divers systèmes d’informations hospitaliers. Nous nous sommes associés aux meilleurs fournisseurs d’algorithmes du secteur afin de créer une solution véritablement unifiée. Par ailleurs, l’exportation des images au format TIFF permet une transmission facile entre les systèmes.
Compatibilité
L’IMS IntelliSite s’intègre bien avec les logiciels d’analyse des images existants. De plus, il est compatible avec les SIL et divers systèmes d’informations hospitaliers. Nous nous sommes associés aux meilleurs fournisseurs d’algorithmes du secteur afin de créer une solution véritablement unifiée. Par ailleurs, l’exportation des images au format TIFF permet une transmission facile entre les systèmes.
Compatibilité
L’IMS IntelliSite s’intègre bien avec les logiciels d’analyse des images existants. De plus, il est compatible avec les SIL et divers systèmes d’informations hospitaliers. Nous nous sommes associés aux meilleurs fournisseurs d’algorithmes du secteur afin de créer une solution véritablement unifiée. Par ailleurs, l’exportation des images au format TIFF permet une transmission facile entre les systèmes.
L’IMS IntelliSite s’intègre bien avec les logiciels d’analyse des images existants. De plus, il est compatible avec les SIL et divers systèmes d’informations hospitaliers. Nous nous sommes associés aux meilleurs fournisseurs d’algorithmes du secteur afin de créer une solution véritablement unifiée. Par ailleurs, l’exportation des images au format TIFF permet une transmission facile entre les systèmes.
Harmonisation multisite
Harmonisation multisite
IMS constitue une véritable solution professionnelle. La configuration multisite (réseau en étoile) n’est pas rare. Différents sites ayant chacun leur propre configuration peuvent ainsi accéder à un référentiel central d’images. Les solutions IntelliSite Pathology offrent une installation clé en main comprenant le matériel informatique, les logiciels, les services Internet ainsi qu’une formation utilisateur. Vous bénéficiez par ailleurs de l’assistance et du service Philips.
Harmonisation multisite
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Harmonisation multisite
IMS constitue une véritable solution professionnelle. La configuration multisite (réseau en étoile) n’est pas rare. Différents sites ayant chacun leur propre configuration peuvent ainsi accéder à un référentiel central d’images. Les solutions IntelliSite Pathology offrent une installation clé en main comprenant le matériel informatique, les logiciels, les services Internet ainsi qu’une formation utilisateur. Vous bénéficiez par ailleurs de l’assistance et du service Philips.
IMS constitue une véritable solution professionnelle. La configuration multisite (réseau en étoile) n’est pas rare. Différents sites ayant chacun leur propre configuration peuvent ainsi accéder à un référentiel central d’images. Les solutions IntelliSite Pathology offrent une installation clé en main comprenant le matériel informatique, les logiciels, les services Internet ainsi qu’une formation utilisateur. Vous bénéficiez par ailleurs de l’assistance et du service Philips.
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Évolutivité adaptée
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
Évolutivité adaptée
Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.
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Compatibilité
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Compatibilité
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Harmonisation multisite
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