Termes recherchés

FR
NL

Scanner ultra rapide IntelliSite

Scanner de lames de pathologie numérique

Trouver des produits similaires

Ce scanner de lames à champ clair et à haut rendement a été conçu pour répondre aux besoins actuels et quotidiens en histopathologie pour des laboratoires à haut rendement et des réseaux de pathologie intégrés.

Contactez nous
Caractéristiques
Images de haute qualité
Images de haute qualité

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.

Images de haute qualité

Images de haute qualité
Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.
Pour en savoir plus
Images de haute qualité
Images de haute qualité

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.
Volume et efficacité
Volume et efficacité

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.

Volume et efficacité

Volume et efficacité
Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.
Pour en savoir plus
Volume et efficacité
Volume et efficacité

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.
Fonctionnement facile et automatisé
Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.

Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé
Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.
Pour en savoir plus
Fonctionnement facile et automatisé
Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.
  • Images de haute qualité
  • Volume et efficacité
  • Fonctionnement facile et automatisé
Voir toutes les caractéristiques
Images de haute qualité
Images de haute qualité

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.

Images de haute qualité

Images de haute qualité
Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.
Pour en savoir plus
Images de haute qualité
Images de haute qualité

Images de haute qualité

Grâce à la fonction d’ajustement automatique continu, le scanner trouve et maintient un ajustement optimal lors de la numérisation de la lame sans nécessiter d’intervention humaine, assurant ainsi un gain de temps. La numérisation et l’ajustement sont effectués simultanément, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Chaque lame est numérisée avec un grossissement de 40x pour une haute résolution d’image.
Volume et efficacité
Volume et efficacité

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.

Volume et efficacité

Volume et efficacité
Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.
Pour en savoir plus
Volume et efficacité
Volume et efficacité

Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.
Fonctionnement facile et automatisé
Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.

Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé
Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.
Pour en savoir plus
Fonctionnement facile et automatisé
Fonctionnement facile et automatisé

Fonctionnement facile et automatisé

Le scanner dispose d’un fonctionnement intuitif en deux étapes (insertion des lames et numérisation) et se lance automatiquement après l'insertion des lames et la fermeture de la vitre coulissante. La numérisation s’effectue sans interaction avec l’utilisateur (numérisation autonome). De plus, le scanner fonctionne à partir d’un écran tactile LCD intégré, vous n’avez donc pas besoin de PC supplémentaire.

Fiche technique

Scanner ultrarapide
Scanner ultrarapide
Capacité de stockage
  • 300 slides (15 racks each hold 20 slides)
Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
  • 60 seconds at 40x equivalent (15x15 mm scan area)
Méthode d’acquisition
  • TDI line scanning
Objectif du microscope
  • Olympus, NA of 0.75 Plan Apo
Résolution/taille des pixels
  • 0.25 μm/pixel
Format de sortie du scanner ultrarapide
  • iSyntax Philips proprietary file format with either RAW or iSyntax compression
Conformité aux normes
  • EN 61010-2-101:2002, EN 61326-2:2006, CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-101.04, UL 61010-2-101, FCC Part 15
Support de coupes
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768 20-slide basket
Lecteur de code-barres
  • DataMatrix (recommended), Code 39, Code 128
Température de fonctionnement
  • 10 to 35º (for performance)
Humidité relative (sans condensation)
  • 20 - 80% (for performance)
Dimensions du scanner
  • 993 x 656 x 587mm (LxWxH)
Poids du scanner
  • 129 kg
Alimentation
  • 110-230 VAC, 50/60 Hz, 150 Watts
Ports de connexion du scanner ultrarapide
  • USB2.0, with 2 x RJ45 connectors, Ethernet cable for 10GB and/or 1G/100MB
Scanner ultrarapide
Scanner ultrarapide
Capacité de stockage
  • 300 slides (15 racks each hold 20 slides)
Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
  • 60 seconds at 40x equivalent (15x15 mm scan area)
Voir toutes les caractéristiques
Scanner ultrarapide
Scanner ultrarapide
Capacité de stockage
  • 300 slides (15 racks each hold 20 slides)
Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
  • 60 seconds at 40x equivalent (15x15 mm scan area)
Méthode d’acquisition
  • TDI line scanning
Objectif du microscope
  • Olympus, NA of 0.75 Plan Apo
Résolution/taille des pixels
  • 0.25 μm/pixel
Format de sortie du scanner ultrarapide
  • iSyntax Philips proprietary file format with either RAW or iSyntax compression
Conformité aux normes
  • EN 61010-2-101:2002, EN 61326-2:2006, CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-101.04, UL 61010-2-101, FCC Part 15
Support de coupes
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768 20-slide basket
Lecteur de code-barres
  • DataMatrix (recommended), Code 39, Code 128
Température de fonctionnement
  • 10 to 35º (for performance)
Humidité relative (sans condensation)
  • 20 - 80% (for performance)
Dimensions du scanner
  • 993 x 656 x 587mm (LxWxH)
Poids du scanner
  • 129 kg
Alimentation
  • 110-230 VAC, 50/60 Hz, 150 Watts
Ports de connexion du scanner ultrarapide
  • USB2.0, with 2 x RJ45 connectors, Ethernet cable for 10GB and/or 1G/100MB

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.