Ce scanner de lames à champ clair et à haut rendement a été conçu pour répondre aux besoins actuels et quotidiens en histopathologie pour des laboratoires à haut rendement et des réseaux de pathologie intégrés.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Capacité de stockage
|
|Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
|
|Méthode d’acquisition
|
|Objectif du microscope
|
|Résolution/taille des pixels
|
|Format de sortie du scanner ultrarapide
|
|Conformité aux normes
|
|Support de coupes
|
|Lecteur de code-barres
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité relative (sans condensation)
|
|Dimensions du scanner
|
|Poids du scanner
|
|Alimentation
|
|Ports de connexion du scanner ultrarapide
|
|Capacité de stockage
|
|Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
|
|Capacité de stockage
|
|Durée de manipulation et d’imagerie totale par coupe
|
|Méthode d’acquisition
|
|Objectif du microscope
|
|Résolution/taille des pixels
|
|Format de sortie du scanner ultrarapide
|
|Conformité aux normes
|
|Support de coupes
|
|Lecteur de code-barres
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité relative (sans condensation)
|
|Dimensions du scanner
|
|Poids du scanner
|
|Alimentation
|
|Ports de connexion du scanner ultrarapide
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.