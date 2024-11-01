Volume et efficacité

Le scanner a été conçu pour des numérisations haut débit. Celui-ci est équipé d’une technologie avancée de traitement des images et de manipulation des lames. De plus, sa capacité de stockage de 300 lames avec code-barre lui permet de fonctionner la nuit. Il dispose également d’un mode de numérisation continu permettant d’ajouter de nouvelles lames à tout moment, sans interrompre le processus de numérisation.