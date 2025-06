IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.