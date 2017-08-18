Philips IntelliBridge Enterprise fait le lien entre vos systèmes cliniques Philips et les systèmes d’information de votre établissement pour vous offrir un point d’interopérabilité unique et normalisé, tout en simplifiant votre environnement de soins et en réduisant les coûts.
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Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.
Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.
Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.
Un seul point d’interopérabilité Philips
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.
Protocole d’échange de données HL7 standard
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Protocole HL7 d’échange de données normalisé
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Capacités d’automatisation
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Fonctions d’automatisation
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Données de recherche
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Données de recherche
Facilité d'accès aux données de recherche
IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
Facilité d'accès aux données de recherche
IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
Facilité d'accès aux données de recherche
IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre de points de connexion et simplifie votre environnement de soins. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue pour réduire vos coûts.
Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
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Point d’interopérabilité Philips unique pour plus de simplicité
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Un seul point d’interopérabilité Philips
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.
Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité
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Protocole d’échange de données HL7 standard
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.
Protocole HL7 d’échange de données normalisé
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Protocole HL7 d’échange de données normalisé, compatible avec différents systèmes
Les solutions Philips doivent respecter certaines normes afin d’être compatibles avec les systèmes d’autres fournisseurs et ainsi permettre l’échange de données essentielles. IntelliBridge Enterprise automatise la transmission de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7, à la fois performantes et flexibles, prenant en charge les différents systèmes des fournisseurs de DPI (Dossier Patient Informatisé).
Capacités d’automatisation
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.
Fonctions d’automatisation
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Automatisation des tâches
IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les segments de signaux) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’a donc plus à imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, et peut ainsi consacrer davantage de temps aux soins.
Données de recherche
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Des données de recherche facilement accessibles
IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.
Données de recherche
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IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
Facilité d'accès aux données de recherche
IntelliBridge Enterprise peut également être relié à d’autres systèmes d’information, tels que ceux associés à des études comparatives d’efficacité, ce qui simplifie le recueil de données dans le cadre de projets de recherche.
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