Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients

Le module d’interface IntelliBridge EC10 collecte des données liées aux paramètres physiologiques, courbes, réglages et alarmes. Ces données peuvent ensuite être affichées sur le moniteur patient IntelliVue, puis transmises au système de surveillance central afin d’être traitées. Vous pouvez, par exemple, transférer les alarmes sur le système d’appel du personnel infirmier de réanimation ou envoyer les données vers un dossier patient électronique.