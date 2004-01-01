Comment rassembler les informations patient clés provenant de différents environnements de soins et équipements ? Le module IntelliBridge EC10 centralise les données des appareils de chevet, puis les affiche sur les moniteurs patient IntelliVue et les transmet aux systèmes d’information hospitaliers et cliniques.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Surveillance continue des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Centralisation des informations pour une meilleure prise en charge des patients
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Compatibilité avec les appareils des principaux autres fabricants
Voir le produit
Philips IntelliBridge Enterprise fait le lien entre vos systèmes cliniques Philips et les systèmes d’information de votre établissement pour vous offrir un point d’interopérabilité unique et normalisé, tout en simplifiant votre environnement de soins et en réduisant les coûts.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionBelgique (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.