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SmartSpeed Diffusion - Abdomen

Applications cliniques IRM

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L’application Philips SmartSpeed met la qualité et la vitesse d’image à portée de main. Par nature, les acquisitions d’images pondérées en diffusion (DWI) ont un faible rapport signal/bruit car le signal est détérioré par les gradients de codage de diffusion appliqués. Pour obtenir une qualité d’image satisfaisante, il convient d’utiliser plusieurs directions de diffusion, ce qui peut s’avérer chronophage. Avec l’application Philips SmartSpeed Diffusion, la technologie DWI est intégrée au moteur Philips SmartSpeed pour réduire le temps d’acquisition et améliorer le rapport signal/bruit des mesures d’imagerie pondérée en diffusion individuelles*.

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