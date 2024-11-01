La nouvelle solution Philips Ingenia Elition offre des techniques de pointe en IRM et fixe de nouvelles normes en matière de recherche clinique en imagerie 3.0T, sur la base de nouvelles conceptions de gradient et RF. L’Ingenia Elition délivre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite¹. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par l’amélioration du temps de prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient combiné à une accélération des acquisitions 2D et 3D. En outre, l’Ingenia Elition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens RM.
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VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Une attention particulière à votre patient
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Une attention particulière à votre patient
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Positionnement du patient en moins d’une minute
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Accompagnement au cours de l’examen
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
Améliore le confort du patient
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Une attention particulière à votre patient
Positionnement du patient en moins d’une minute
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Une attention particulière à votre patient
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Une attention particulière à votre patient
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
VitalEye est une révolution en matière détection de patient. Il accorde une attention particulière à votre patient grâce à la détection de patient sans contact. La qualité du signal physiologique est nettement supérieure à celle d’une sangle abdominale. L’opérateur reçoit un signal respiratoire constant et fort sans aucune interaction.
Positionnement du patient en moins d’une minute
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Positionnement du patient en moins d’une minute
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
L’écran VitalScreen donne des indications et des renseignements sur les détails de l’examen du patient en cours. Cet écran tactile interactif de 22 pouces fournit des informations sur la durée de l’examen, l’antenne à utiliser, le positionnement du patient, les capteurs de signal physiologique (EEG) et, le cas échéant, l’utilisation de contraste et les indications d’apnée.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Ingenia Elition accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique¹. Cette fonction peut être appliquée à toutes les anatomies et tous les contrastes anatomiques pour les acquisitions 3D et 2D. Vite fait, bien fait, à chaque fois.
Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptif intelligent qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Nouveaux territoires en IRM neurofonctionnelle
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Les gradients HP Vega de l’Ingenia Elition délivrent une résolution temporelle jusqu’à 23 % supérieure dans les études d’IRMf et offrent une excellente imagerie fonctionnelle à 3.0T3. Ingenia Elition vous permet de dégager de nouveaux territoires dans le domaine de l’IRM neurofonctionnelle, révélant les connexions et la configuration fonctionnelle du cerveau.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Résolution jusqu’à 60 % supérieure³
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure³ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails pour plus de précision. Cela vous permet, par exemple, d’accélérer votre imagerie isotrope ostéoarticulaire 3D. La précision gagne en efficacité.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Images pondérées en diffusion jusqu’à 30 % plus rapides³
Avec les gradients de haute performance d’Ingenia Elition, les examens de diffusion sont 30 % plus rapides et paraissent plus précis³. Une résolution en contraste en moyenne de 70 % supérieure peut être atteinte en imagerie de diffusion³. Le rapport signal-bruit est encore amélioré en raison d’un TE jusqu’à 15 % plus court en imagerie de diffusion.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
La solution unique Philips ComforTone s’appuie sur notre vaste expérience pour atteindre jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. ComforTone peut être appliqué aux examens de routine mais aussi dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés.
Accompagnement au cours de l’examen
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Accompagnement au cours de l’examen
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
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Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
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Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
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Pour les examens IRM, Philips observe une approche centrée sur le patient. Notre expérience unique Ambient Experience vous permet, ainsi qu’à vos patients, de définir l’éclairage à l’intérieur du tunnel, les sons et les images en fonction des préférences personnelles. Notre solution innovante à l’intérieur du tunnel est conçue pour offrir une expérience sensorielle relaxante.
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Améliore le confort du patient
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Améliore le confort du patient
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Ingenia Elition propose une table confortable grâce au matelas confort. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent plus facile de rester immobile sur le matelas confort que sur un matelas standard⁵. Le confort global pour ce groupe de patients peut augmenter jusqu’à 36 %⁵.
Fiche technique
Système d’aimant
Système d’aimant
Puissance du champ
3.0T
Système à tunnel
70 cm
Poids de l’aimant
4 800 kg (avec les cryogènes)
Technologie HeliumSave
Oui (évaporation nulle)
Taux d’évaporation des cryogènes
0 litre/heure
Gradients Vega HP
Gradients Vega HP
Amplitude / amplitude vectorielle
45 / 78 mT/m
Pente max. par axe
220 T/m/s
Linéarité du gradient
<0,5 %
Émission RF
Émission RF
Émission RF parallèle
Oui
Puissance en sortie
≥ 2 × 18 kW
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Hauteur minimale de plafond
Numérique**
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
24 m²
Hauteur de plafond (minimum)
2,6 m
1. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
2. SmartExam n’est pas disponible pour les patients porteurs d’implants sous conditions.
3. Par rapport à Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
4. Par rapport à l’acquisition sans ComforTone.
5. Par rapport à l’utilisation d’un matelas standard.
*Ingenia Elition n’a pas encore reçu le marquage CE et n’est pas disponible à la vente.
Ce contenu n’est pas destiné à un public américain.
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