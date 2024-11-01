L’Ingenia Elition S délivre une superbe qualité d’image et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus rapidement¹. La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D. La productivité élevée est obtenue à l’aide des fonctions d’imagerie telles que SmartExam², la transmission parallèle 4D et ScanWise Implant³. Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à une association de nouvelles conceptions de gradient et RF, accompagnée de technologies d’accélération comme Compressed SENSE. En outre, l’Ingenia Elition S offre une expérience immersive audiovisuelle pour apaiser les patients et les guider tout au long des examens, ce qui améliore l’expérience IRM.
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Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
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ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE vous permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapidement tout en obtenant une qualité d’image pratiquement identique¹. L’Ingenia Elition S accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Par conséquent, votre personnel a plus de temps pour se concentrer sur ce qui importe le plus : la prise en charge des patients. Précision et rapidité à chaque examen.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE vous permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapidement tout en obtenant une qualité d’image pratiquement identique¹. L’Ingenia Elition S accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Par conséquent, votre personnel a plus de temps pour se concentrer sur ce qui importe le plus : la prise en charge des patients. Précision et rapidité à chaque examen.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
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Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
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SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Meilleur confort du patient
Meilleur confort du patient
Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Meilleur confort du patient
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Meilleur confort du patient
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Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
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Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Informez vos patients
Informez vos patients
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Informez vos patients
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
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AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Combinés à la technologie d’accélération Compressed SENSE, les gradients complètement remaniés permettent une résolution spatiale jusqu’à 60 % supérieure⁶ pour un même temps d’examen, révélant davantage de détails. Cela vous permet de basculer d’une imagerie 2D à orientations multiples à une imagerie 3D haute résolution unique et efficace
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
Diagnostic plus fiable en neuro-oncologie
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
3D APT (Transfert de proton amide) est une méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste. La présence de protéines cellulaires endogènes sert à produire un signal RM directement lié à la prolifération cellulaire, indicateur de l’activité tumorale. 3D APT peut améliorer la fiabilité de votre diagnostic.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
La transmission parallèle RF, garante de la qualité d’image 3.0T
Philips est le premier à avoir introduit la transmission parallèle RF à l’imagerie 3.0T en 2008. La transmission parallèle, avec deux amplificateurs RF différents, est désormais la norme pour l’imagerie 3.0T Philips. C’est parce que nous avons la conviction qu’il est indispensable de prendre en charge la qualité d’image 3.0T que nous l’avons intégrée à nos équipements.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
Un facteur de confiance avec les implants compatibles RM sous conditions.
ScanWise Implant³ vous aide à simplifier le processus d’acquisition pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions en fournissant des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de conditions du fabricant de l’implant. Votre système IRM applique ensuite automatiquement ces valeurs pour tout l’examen clinique.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE vous permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapidement tout en obtenant une qualité d’image pratiquement identique¹. L’Ingenia Elition S accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Par conséquent, votre personnel a plus de temps pour se concentrer sur ce qui importe le plus : la prise en charge des patients. Précision et rapidité à chaque examen.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE vous permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapidement tout en obtenant une qualité d’image pratiquement identique¹. L’Ingenia Elition S accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Par conséquent, votre personnel a plus de temps pour se concentrer sur ce qui importe le plus : la prise en charge des patients. Précision et rapidité à chaque examen.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
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La technologie Compressed SENSE vous permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapidement tout en obtenant une qualité d’image pratiquement identique¹. L’Ingenia Elition S accélère les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Par conséquent, votre personnel a plus de temps pour se concentrer sur ce qui importe le plus : la prise en charge des patients. Précision et rapidité à chaque examen.
Automatise votre planification d’acquisition
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Automatise votre planification d’acquisition
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
SmartExam² permet d’obtenir des résultats de planification reproductibles pour plus de 80 % des procédures. Il utilise un logiciel adaptatif qui planifie automatiquement les géométries des acquisitions en fonction de vos préférences d’acquisition validées. Une configuration qui vous permet de normaliser vos processus d’examen IRM sur les différentes consoles IRM Philips.
Meilleur confort du patient
Meilleur confort du patient
Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Meilleur confort du patient
Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Meilleur confort du patient
Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Avec l’Ingenia Elition S, nous présentons également notre matelas ComfortPlus, qui est beaucoup plus épais qu’un matelas classique. Grâce à ses propriétés viscoélastiques, il se réduit sous la pression et la chaleur corporelle. En moyenne, 90 % des patients souffrant d’inconfort sévère trouvent qu’il est plus facile de rester immobile sur le matelas ComfortPlus⁴.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Réduit le bruit acoustique pour votre patient
Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Notre solution unique ComforTone atteint jusqu’à 80 % de réduction du bruit acoustique⁴ avec une qualité d’image et un contraste identiques, dans un même intervalle de temps. Vous pouvez utiliser la technologie ComforTone pour les examens de routine tels que les examens cérébraux, du rachis et ostéo-articulaires, ou dans des configurations associées à des paramètres de gradient élevés grâce à notre carte d’examen prête à l’emploi ExamCard.
Informez vos patients
Informez vos patients
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Informez vos patients
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Informez vos patients
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
AutoVoice est une solution totalement intégrée et automatisée qui guide vos patients au cours de l’examen RM. Il indique la durée de l’acquisition et annonce les déplacements de table. Les commandes d’apnée automatisées sont synchronisées avec le cycle respiratoire du patient, vous permettant ainsi d’améliorer le confort du patient.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Offre une expérience visuelle immersive
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
La technologie unique Ambient Experience In-Bore Connect vous permet d’offrir une expérience IRM vraiment personnalisée à vos patients. Créez une ambiance qui les transportera hors de la salle d’imagerie en les plongeant dans l’environnement relaxant de leur choix. Cela permet à vos patients de se détendre et de suivre les instructions.
Fiche technique
Système d’aimant
Système d’aimant
Puissance du champ
3.0T
Système à tunnel
70 cm
Poids de l’aimant
4 800 kg (avec les cryogènes)
Champ d’acquisition maximal
0 litre/heure
Technologie HeliumSave (système sans évaporation)
Oui
Gradients Vega
Gradients Vega
Amplitude / amplitude vectorielle
36/62 mT/m
Pente max. par axe
160 T/m/s
Linéarité du gradient
<lt/>0,5 %
Émission RF
Émission RF
Émission RF parallèle
Oui
Puissance en sortie
≥ 2 × 18 kW
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Hauteur minimale de plafond
Numérique**
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
24 m²
Hauteur de plafond (minimum)
2,6 m
1. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
2. SmartExam n’est pas disponible pour les patients porteurs d’implants sous conditions.
3. À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
4. Par rapport à l’utilisation d’un matelas standard.
5. Par rapport à l’acquisition sans ComforTone.
6. Pour les acquisitions isotropes ostéo-articulaires 3D VIEW, par rapport aux systèmes d’acquisition Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
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