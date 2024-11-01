L’application Philips SmartSpeed offre une imagerie rapide de haute qualité pour un large éventail de patients, y compris ceux qui ont du mal à retenir leur respiration pendant l’examen. L’application Philips SmartSpeed 3D FreeBreathing permet d’acquérir des images ultra-rapides de haute qualité et de réduire les artefacts*. Elle assure l’acquisition d’images 3D pondérées en T1 d’écho de gradients sans que le patient n’ait à retenir sa respiration. Elle est intrinsèquement fiable en cas d’artefacts de mouvement pouvant provenir des mouvements respiratoires et péristaltiques.
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