Termes recherchés

FR
NL

SmartSpeed - Spine

Applications cliniques IRM

Trouver des produits similaires

L’application Philips SmartSpeed met la qualité et la vitesse d’image à portée de main. Elle utilise le moteur d’accélération Compressed SENSE pour réduire le temps d’acquisition et applique un algorithme d’IA primé directement, afin d’optimiser les informations et la qualité d’image pour l’imagerie du rachis. L’application Philips SmartSpeed peut être utilisée en 2D et 3D, ainsi que pour tous les contrastes anatomiques. Elle prend en charge 97 % des protocoles IRM cliniques actuels* pour répondre aux besoins en imagerie de la plupart des patients.

Contactez nous
  • * Mesuré sur un échantillon de sites de la base installée IRM Philips
  • .

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.