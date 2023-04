Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La flexibilité de positionnement du personnel et d’imagerie illimitée du statif FlexArm, ainsi que les ProcedureCards (cartes de procédures) et les consoles flexibles favorisent un environnement de traitement polyvalent et optimal. Plusieurs équipes médicales spécialisées peuvent ainsi travailler ensemble dans la même salle et réaliser simultanément des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou des interventions endovasculaires et orthopédiques, par exemple.