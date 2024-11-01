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FlexSpot

Console intégrée axée sur l’utilisateur dans la salle de commande

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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre laboratoire augmente, il est plus important que jamais d’optimiser votre efficacité. FlexSpot vous offre un accès continu à toutes les applications depuis un seul poste de travail, compact et personnalisable, afin de réduire de manière significative l’encombrement et de simplifier les processus de travail. Les membres d’une équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.

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Caractéristiques
Travailler sereinement et efficacement
Accès en continu à toutes les applications

Accès en continu à toutes les applications

La possibilité de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande vous permet de travailler plus sereinement. Notre console intégrée FlexSpot est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans dans la salle de commande et d’examen et d’accéder à toutes les applications disponibles.

Accès en continu à toutes les applications

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Travail flexible, gain de temps
Efficacité accrue du travail d’équipe

Efficacité accrue du travail d’équipe

La console FlexSpot est spécialement conçue pour offrir un gain du temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur toutes les activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et dans celle d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Efficacité accrue du travail d’équipe

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Efficacité accrue du travail d’équipe

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Examens réalisés intuitivement
Icônes rétro-éclairées pour une meilleure visibilité

Icônes rétro-éclairées pour une meilleure visibilité

L’interface utilisateur de la console FlexSpot et son arrière-plan noir typique simplifient la visualisation des informations nécessaires. Les icônes rétro-éclairées des commandes assurent leur identification et éliminent le risque d’erreurs. Toutes les commandes SmartSuite disposent de la même interface utilisateur standardisée afin de réduire la formation nécessaire et de faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires.

Icônes rétro-éclairées pour une meilleure visibilité

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Simplification de la configuration et de l’utilisation
Standardisation des paramètres grâce aux ProcedureCards

Standardisation des paramètres grâce aux ProcedureCards

Pour simplifier et standardiser la configuration système de votre console FlexSpot, votre présentation personnalisée accompagnera automatiquement les ProcedureCards. Votre service peut créer un nombre illimité de présentations pour chaque procédure et/ou utilisateur clinique. L’écran peut même réorganiser et redimensionner les images instantanément afin d’offrir un gain de temps lorsque vous basculez d’une source à une autre.

Standardisation des paramètres grâce aux ProcedureCards

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Ajout de consoles FlexSpot
Utilisation en salle d’examen ou de commande

Utilisation en salle d’examen ou de commande

Une console FlexSpot supplémentaire peut être placée dans la salle de commande ou la salle d’examen pour disposer d’une console de visualisation et de contrôle des applications supplémentaire. Elle peut, par exemple, permettre à une personne de surveiller la procédure tandis qu’une autre enregistre des données ou prépare des rapports afin d’augmenter la productivité.

Utilisation en salle d’examen ou de commande

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Salle de commande organisée
Salle de commande organisée

Salle de commande organisée

Grâce à la console SmartSuite FlexSpot, vous pouvez profiter d’un environnement efficace et épuré.

Salle de commande organisée

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