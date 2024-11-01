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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre laboratoire augmente, il est plus important que jamais d’optimiser votre efficacité. FlexSpot vous offre un accès continu à toutes les applications depuis un seul poste de travail, compact et personnalisable, afin de réduire de manière significative l’encombrement et de simplifier les processus de travail. Les membres d’une équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
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Pour obtenir une assistance technique ou de l'aide pour l'achat de vos produits médicaux, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30 au numéro de téléphone suivant:
Philips Belgium
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
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Accès en continu à toutes les applications
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Efficacité accrue du travail d’équipe
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Icônes rétro-éclairées pour une meilleure visibilité
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Standardisation des paramètres grâce aux ProcedureCards
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Utilisation en salle d’examen ou de commande
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Salle de commande organisée
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Le système Philips Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux détecteurs de 12” (22 x 22 cm). Cette plateforme d’imagerie interventionnelle nouvelle génération vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs (12” [22 x 22 cm] et 20” [30 x 40 cm]) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plateforme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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