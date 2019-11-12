Hemo with IntelliVue X3

L’amélioration de la productivité et des résultats est essentielle pour que les établissements de santé puissent répondre à la demande croissante d’interventions en salle de cathétérisme. Afin de simplifier davantage le processus de travail en salle de cathétérisme, Philips présente le système hémodynamique interventionnel (Hemo System) qui permet d’effectuer des mesures hémodynamiques avancées dans la salle de cathétérisme. L’intégration avec le moniteur patient IntelliVue X3 permet de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de conserver les dossiers médicaux complets des patients, de surveiller en continu le patient dans la salle de cathétérisme ou dans tout l’hôpital.

