Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs (12” [22 x 22 cm] et 20” [30 x 40 cm]) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plateforme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Visualisation de vues complexes
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Meilleure visibilité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Performances cliniques assurées au fil du temps
Gestion efficace de la dose
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Augmenter le retour sur investissement
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Un flux de travail optimisé
Des avantages sur le long terme
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Visualisation de vues complexes
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Meilleure visibilité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Performances cliniques assurées au fil du temps
Gestion efficace de la dose
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Augmenter le retour sur investissement
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Un flux de travail optimisé
Des avantages sur le long terme
La plateforme d’applications IntraSight réunit l’imagerie échographique, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier précisément les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et de mettre en place des plans de traitement optimisés. IntraSight repose sur une nouvelle plateforme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution au sein des salles.
Le système Philips Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
L’amélioration de la productivité et des résultats est essentielle pour que les établissements de santé puissent répondre à la demande croissante d’interventions en salle de cathétérisme. Afin de simplifier davantage le processus de travail en salle de cathétérisme, Philips présente le système hémodynamique interventionnel (Hemo System) qui permet d’effectuer des mesures hémodynamiques avancées dans la salle de cathétérisme. L’intégration avec le moniteur patient IntelliVue X3 permet de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de conserver les dossiers médicaux complets des patients, de surveiller en continu le patient dans la salle de cathétérisme ou dans tout l’hôpital.
SmartFusion vous apporte plus de précision et de fiabilité afin de mieux identifier et traiter le problème. En fusionnant automatiquement les images ETO 3D et les images à rayons X en temps réel, EchoNavigator assure un guidage intuitif et plus rapide de vos instruments dans l’espace 3D.
Alors que le nombre d’applications présentes dans votre laboratoire augmente, il est plus important que jamais d’optimiser votre efficacité. FlexSpot vous offre un accès continu à toutes les applications depuis un seul poste de travail, compact et personnalisable, afin de réduire de manière significative l’encombrement et de simplifier les processus de travail. Les membres d’une équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
Contrôlez facilement les applications compatibles depuis la table dans le champ stérile grâce au module à écran tactile optimisé Azurion Pro. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement. Contrôler ces applications dans la salle d’examen peut vous faire gagner du temps, réduire l’encombrement de l’équipement et vous aider à vous concentrer sur le patient.
Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
