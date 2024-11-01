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En associant EmboGuide à XperCT Dual, vous obtenez le premier outil de guidage systématisé pour la détection et le traitement des tumeurs et de la vascularisation de lésions multiples. Une étude a démontré qu’EmboGuide améliorait de 50 % la détection des vaisseaux nourriciers par rapport à l’angiographie par soustraction numérique (ASN)¹ traditionnelle
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Améliore de 50 % la détection des CHC dans les vaisseaux nourriciers par rapport à l’ASN
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Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
Détection et mesure rapide des volumes
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Détection et mesure rapide des volumes
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Détection automatique des vaisseaux nourriciers
Détection automatique des vaisseaux nourriciers
Détection automatique des vaisseaux nourriciers
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Précision de la navigation
Précision de la navigation
Précision de la navigation
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Améliore de 50 % la détection des CHC dans les vaisseaux nourriciers par rapport à l’ASN
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Améliore de 50 % la détection des CHC dans les vaisseaux nourriciers par rapport à l’ASN
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Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
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Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
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Détection et mesure rapide des volumes
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Détection automatique des vaisseaux nourriciers
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Précision de la navigation
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Précision de la navigation
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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XperGuide guide l’aiguille en 3D et en temps réel, ce qui facilite les procédures percutanées nécessitant l’utilisation d’une aiguille en salle de radiologie interventionnelle. Il superpose les images de fluoroscopie en temps réel aux images 3D des tissus mous, vous pouvez ainsi suivre, en direct, la trajectoire et le positionnement cible de l’aiguille.
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L’ablation réussie d’une tumeur, sans compromettre les tissus adjacents, nécessite une connaissance de la taille de la tumeur, de la zone spécifique de l’ablation pour l’aiguille ainsi que la meilleure trajectoire jusqu’à la cible.
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