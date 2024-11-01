Améliore de 50 % la détection des CHC dans les vaisseaux nourriciers par rapport à l’ASN

En associant EmboGuide à XperCT Dual, vous obtenez le premier outil de guidage systématisé pour la détection et le traitement des tumeurs et de la vascularisation de lésions multiples. Une étude a démontré qu’EmboGuide améliorait de 50 % la détection des vaisseaux nourriciers par rapport à l’angiographie par soustraction numérique (ASN)¹ traditionnelle