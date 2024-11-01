XperGuide guide l’aiguille en 3D et en temps réel, ce qui facilite les procédures percutanées nécessitant l’utilisation d’une aiguille en salle de radiologie interventionnelle. Il superpose les images de fluoroscopie en temps réel aux images 3D des tissus mous, vous pouvez ainsi suivre, en direct, la trajectoire et le positionnement cible de l’aiguille.
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Philips Belgium
+32 (0) 2 503 33 27
+352 27 17 27 51 (Luxembourg)
Médiathèque
Caractéristiques
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
XperGuide affiche la progression de l’aiguille en temps réel en fonction d’une trajectoire définie par l’utilisateur. En superposant l’image de fluoroscopie en temps réel aux images des tissus mous, cette fonctionnalité assure un guidage 3D en temps réel optimal et permet d’identifier toute déviation de la trajectoire définie. Grâce à cette superposition 3D, vous pouvez ainsi guider l’aiguille tout au long de la trajectoire adéquate, avec fiabilité et précision.
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
XperGuide affiche la progression de l’aiguille en temps réel en fonction d’une trajectoire définie par l’utilisateur. En superposant l’image de fluoroscopie en temps réel aux images des tissus mous, cette fonctionnalité assure un guidage 3D en temps réel optimal et permet d’identifier toute déviation de la trajectoire définie. Grâce à cette superposition 3D, vous pouvez ainsi guider l’aiguille tout au long de la trajectoire adéquate, avec fiabilité et précision.
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Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
Vous pouvez planifier la trajectoire de l’aiguille de deux façons : soit en traçant virtuellement le parcours, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. XperGuide calcule automatiquement les projections optimales du statif et la parallaxe dans la trajectoire de l’aiguille. Il prend également en charge plusieurs trajectoires d’aiguille. Toutes les projections sont instantanément disponibles et contrôlées depuis la table. En outre, XperGuide s’adapte en temps réel aux changements d’inclinaison et de rotation de l’arceau, au champ d’acquisition et à la distance foyer-image.
Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
Vous pouvez planifier la trajectoire de l’aiguille de deux façons : soit en traçant virtuellement le parcours, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. XperGuide calcule automatiquement les projections optimales du statif et la parallaxe dans la trajectoire de l’aiguille. Il prend également en charge plusieurs trajectoires d’aiguille. Toutes les projections sont instantanément disponibles et contrôlées depuis la table. En outre, XperGuide s’adapte en temps réel aux changements d’inclinaison et de rotation de l’arceau, au champ d’acquisition et à la distance foyer-image.
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Vous pouvez planifier la trajectoire de l’aiguille de deux façons : soit en traçant virtuellement le parcours, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. XperGuide calcule automatiquement les projections optimales du statif et la parallaxe dans la trajectoire de l’aiguille. Il prend également en charge plusieurs trajectoires d’aiguille. Toutes les projections sont instantanément disponibles et contrôlées depuis la table. En outre, XperGuide s’adapte en temps réel aux changements d’inclinaison et de rotation de l’arceau, au champ d’acquisition et à la distance foyer-image.
Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
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Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
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Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
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Les salles interventionnelles AlluraXperFD sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par les organismes DekraCertification BV 0344. Elles sont destinées au traitement de maladies cardiovasculaires. Les salles interventionnelles en environnement bloc sont prises en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lisez attentivement les notices d’utilisation ou l’étiquetage. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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