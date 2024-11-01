Les exigences thérapeutiques de tout patient atteint d’une maladie respiratoire chronique sont susceptibles d’évoluer avec le temps. Avec les solutions de ventilation non invasive DreamStation BiPAP AVAPS, vous pouvez leur offrir un traitement répondant à ces exigences spécifiques. Basés sur des solutions thérapeutiques cliniquement éprouvées, les ventilateurs non invasifs DreamStation s’adaptent à l’évolution des besoins des patients, ce qui contribue à les habituer à la ventilation.
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DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
Gestion automatisée des voies respiratoires
DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
Gestion automatisée des voies respiratoires
DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
S’adapte aux changements grâce à AVAPS
S’adapte aux changements grâce à AVAPS
Avec la ventilation volumétrique à régulation de pression (AVAPS), DreamStation BiPAP AVAPS offre des soins personnalisés en s’adaptant automatiquement à l’évolution de la maladie et des besoins des patients. Il contribue à maintenir un confort optimal pour le patient et à favoriser des soins et une ventilation du patient efficaces, tout en simplifiant le processus de titrage.
S’adapte aux changements grâce à AVAPS
Avec la ventilation volumétrique à régulation de pression (AVAPS), DreamStation BiPAP AVAPS offre des soins personnalisés en s’adaptant automatiquement à l’évolution de la maladie et des besoins des patients. Il contribue à maintenir un confort optimal pour le patient et à favoriser des soins et une ventilation du patient efficaces, tout en simplifiant le processus de titrage.
S’adapte aux changements grâce à AVAPS
Avec la ventilation volumétrique à régulation de pression (AVAPS), DreamStation BiPAP AVAPS offre des soins personnalisés en s’adaptant automatiquement à l’évolution de la maladie et des besoins des patients. Il contribue à maintenir un confort optimal pour le patient et à favoriser des soins et une ventilation du patient efficaces, tout en simplifiant le processus de titrage.
Avec la ventilation volumétrique à régulation de pression (AVAPS), DreamStation BiPAP AVAPS offre des soins personnalisés en s’adaptant automatiquement à l’évolution de la maladie et des besoins des patients. Il contribue à maintenir un confort optimal pour le patient et à favoriser des soins et une ventilation du patient efficaces, tout en simplifiant le processus de titrage.
Solutions à l’efficacité clinique prouvée
Solutions à l’efficacité clinique prouvée
Les résultats, vérifiés de façon indépendante, mettent en évidence la réduction ou la normalisation de la PtcCO2¹,². L’association de la fonction de ventilation AVAPS à la BPV-S/T (ventilation à deux niveaux de pression avec mode spontané/contrôlé) apporte des améliorations physiologiques bénéfiques, entraînant une diminution plus efficace de la PtcCO2 que lorsque le traitement BPV-S/T est utilisé seul¹,².
Solutions à l’efficacité clinique prouvée
Les résultats, vérifiés de façon indépendante, mettent en évidence la réduction ou la normalisation de la PtcCO2¹,². L’association de la fonction de ventilation AVAPS à la BPV-S/T (ventilation à deux niveaux de pression avec mode spontané/contrôlé) apporte des améliorations physiologiques bénéfiques, entraînant une diminution plus efficace de la PtcCO2 que lorsque le traitement BPV-S/T est utilisé seul¹,².
Solutions à l’efficacité clinique prouvée
Les résultats, vérifiés de façon indépendante, mettent en évidence la réduction ou la normalisation de la PtcCO2¹,². L’association de la fonction de ventilation AVAPS à la BPV-S/T (ventilation à deux niveaux de pression avec mode spontané/contrôlé) apporte des améliorations physiologiques bénéfiques, entraînant une diminution plus efficace de la PtcCO2 que lorsque le traitement BPV-S/T est utilisé seul¹,².
Les résultats, vérifiés de façon indépendante, mettent en évidence la réduction ou la normalisation de la PtcCO2¹,². L’association de la fonction de ventilation AVAPS à la BPV-S/T (ventilation à deux niveaux de pression avec mode spontané/contrôlé) apporte des améliorations physiologiques bénéfiques, entraînant une diminution plus efficace de la PtcCO2 que lorsque le traitement BPV-S/T est utilisé seul¹,².
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
Digital Auto-Trak
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Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
Répondre aux besoins uniques de chaque patient
Répondre aux besoins uniques de chaque patient
DreamStation AVAPS s’aligne sur la dynamique ventilatoire de votre patient afin de minimiser l’aide inspiratoire appliquée et les cycles initiés par la machine. En outre, il vous aide à rester connecté et informé grâce à des données quotidiennes fournies sur l’utilisation de l’appareil par le patient, le respect des instructions médicales et l’efficacité du traitement.
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Une conception inspirée par les patients
Une conception inspirée par les patients
Élégant, compact et discret, DreamStation répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à poser sur une table de nuit. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.
Une conception inspirée par les patients
Élégant, compact et discret, DreamStation répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à poser sur une table de nuit. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.
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Élégant, compact et discret, DreamStation répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à poser sur une table de nuit. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.
Élégant, compact et discret, DreamStation répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à poser sur une table de nuit. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.
Soins personnalisés et connectés
Soins personnalisés et connectés
Les innovations cliniques éprouvées de Philips prennent en charge des soins connectés personnalisés afin de répondre aux besoins uniques de vos patients, tout en offrant la première solution de ventilation non invasive capable de traiter automatiquement l’hypercapnie et l’AOS de manière simultanée, quel que soit le mode de ventilation non invasive utilisé.
Soins personnalisés et connectés
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Les innovations cliniques éprouvées de Philips prennent en charge des soins connectés personnalisés afin de répondre aux besoins uniques de vos patients, tout en offrant la première solution de ventilation non invasive capable de traiter automatiquement l’hypercapnie et l’AOS de manière simultanée, quel que soit le mode de ventilation non invasive utilisé.
Restez connecté à vos patients
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DreamStation offre la suite la plus complète d’options de connectivité parmi toutes les principales marques de ventilation³. Avec une connexion Bluetooth® intégrée à chaque appareil et des modems cellulaires et Wi-Fi en option, vous pouvez choisir les options les plus rentables et les mieux adaptées à chaque patient.
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DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
Gestion automatisée des voies respiratoires
DreamStation peut gérer de manière automatique et dynamique les voies respiratoires supérieures du patient, quel que soit le mode de ventilation utilisé. Il surveille en continu chaque changement dans les voies aériennes supérieures et réagit en appliquant la plus basse pression possible toutes les nuits. L’objectif de la gestion automatisée des voies respiratoires est de fournir la pression à deux niveaux la plus faible qui permet de traiter les besoins de ventilation du patient.
Gestion automatisée des voies respiratoires
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S’adapte aux changements grâce à AVAPS
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Avec la ventilation volumétrique à régulation de pression (AVAPS), DreamStation BiPAP AVAPS offre des soins personnalisés en s’adaptant automatiquement à l’évolution de la maladie et des besoins des patients. Il contribue à maintenir un confort optimal pour le patient et à favoriser des soins et une ventilation du patient efficaces, tout en simplifiant le processus de titrage.
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Solutions à l’efficacité clinique prouvée
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Les résultats, vérifiés de façon indépendante, mettent en évidence la réduction ou la normalisation de la PtcCO2¹,². L’association de la fonction de ventilation AVAPS à la BPV-S/T (ventilation à deux niveaux de pression avec mode spontané/contrôlé) apporte des améliorations physiologiques bénéfiques, entraînant une diminution plus efficace de la PtcCO2 que lorsque le traitement BPV-S/T est utilisé seul¹,².
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Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
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Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
Digital Auto-Trak est un algorithme automatisé de déclenchement, de cycles et de compensation des fuites pour le cycle respiratoire, qui ajuste la ventilation en fonction de la dynamique ventilatoire naturelle du patient. L’algorithme Digital Auto-Trak adapte le déclenchement et le cycle de la respiration en fonction de l’évolution de la maladie du patient et permet d’éliminer la nécessité d’effectuer des réglages manuels.
Répondre aux besoins uniques de chaque patient
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Répondre aux besoins uniques de chaque patient
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Une conception inspirée par les patients
Une conception inspirée par les patients
Élégant, compact et discret, DreamStation répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à poser sur une table de nuit. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.
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Soins personnalisés et connectés
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Soins personnalisés et connectés
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Soins personnalisés et connectés
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Restez connecté à vos patients
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Fiche technique
Général
Général
Humidification
Humidification chauffante : fixe, adaptative
Capacité mémoire de données (minimum)
Carte SD : 6 mois, intégrée : 3 mois
Filtres
Filtre à pollen réutilisable ; filtre ultrafin à usage unique
Commandes de l’appareil
Écran à cristaux liquides, molette de sélection/bouton-poussoir
Garantie
2 ans (États-Unis)
Guide de prescription
Guide de prescription
Pression de ventilation
4 à 30 cmH2O (par incréments de 0,5 cmH2O)
EPAP : 4 à 25 cmH2O (par incréments de 0,5 cmH2O)
La pression PPC maximale est de 20 cmH2O
Modes
PPC, S, S/T, T, PC
Respirations par minute
1 à 30 (par incréments de 1 respiration)
Digital Auto-Trak
Pas de réglages : déclenchement, cycles et compensation de fuites entièrement automatisés
AVAPS
Volume cible : 200 à 1 500 ml par respiration (par incréments de 10 ml)
PIP max. : de 6 cmH2O à 30 cmH2O
PIP min. : EPAP plus 2 cmH2O à 30 cmH2O<br>(L’aide inspiratoire minimum est de 2 cmH2O)
Temps d’inspiration
0,5 à 3,00 secondes (par incréments de 0,1 seconde)
Pente inspiratoire
1 à 6
Durée de rampe
5 à 40 minutes (par incréments de 5 minutes)
Systèmes de relâchement de la pression Flex
0 à 3 (uniquement en mode S)
Humidification
Humidification chauffante, fixe, adaptative<br>(circuit chauffant standard de 15 mm)
Dimensions et poids
Dimensions et poids
Dimensions
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans humidificateur) ; 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (avec humidificateur)
Poids
1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; alimentation électrique incluse
¹ 1Murphy, Patrick, et al. “The effect of volume targeted pressure support (PS) ventilation with autotitrating expiratory positive airways pressure (EPAP) and back up rate (BUR) on sleep quality in COPD-obstructive sleep apnoea (OSA) overlap syndrome.”<br>European Respiratory Journal 42.Suppl 57 (2013): P2583. With respiratory insufficiency patients diagnosed with COPD.
² Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815 With respiratory insufficiency patients diagnosed with Obesity Hypoventilation Syndrome
³Évaluation interne réalisée en 2016 des principaux appareils BiPAP concurrents avec fréquence respiratoire de secours, comparant les gammes de produits ResMed Lumia et AirCurve NIV.
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