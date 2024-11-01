Pression de ventilation 4 à 30 cmH2O (par incréments de 0,5 cmH2O)

EPAP : 4 à 25 cmH2O (par incréments de 0,5 cmH2O)

La pression PPC maximale est de 20 cmH2O

Modes PPC, S, S/T, T, PC

Respirations par minute 1 à 30 (par incréments de 1 respiration)

Digital Auto-Trak Pas de réglages : déclenchement, cycles et compensation de fuites entièrement automatisés

AVAPS Volume cible : 200 à 1 500 ml par respiration (par incréments de 10 ml)

PIP max. : de 6 cmH2O à 30 cmH2O

PIP min. : EPAP plus 2 cmH2O à 30 cmH2O<br>(L’aide inspiratoire minimum est de 2 cmH2O)

Temps d’inspiration 0,5 à 3,00 secondes (par incréments de 0,1 seconde)

Pente inspiratoire 1 à 6

Durée de rampe 5 à 40 minutes (par incréments de 5 minutes)

Systèmes de relâchement de la pression Flex 0 à 3 (uniquement en mode S)