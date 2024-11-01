Le piège à eau est un récipient réutilisable destiné à séparer et à collecter l’eau du circuit patient pendant la mesure des gaz. Il empêche l’eau de pénétrer dans l’analyseur de gaz.
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|Catégorie de produit
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Stérile ou non stérile
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Conditionnement
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|Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
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|Certification CE
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|À utiliser avec les instruments médicaux Philips
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|Catégorie de produit
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|Type de produit
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|Catégorie de produit
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Stérile ou non stérile
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Conditionnement
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|Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
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|Certification CE
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|À utiliser avec les instruments médicaux Philips
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