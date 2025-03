Données fiables, en temps réel

Lorsqu’il est relié au système de monitorage, le module IntelliVue G7ᵐ fournit des valeurs, courbes et tendances numériques sur les gaz suivants : sévoflurane, desflurane, isoflurane, halothane, enflurane et protoxyde d’azote. Il identifie automatiquement les agents anesthésiques simples ou mixtes et calcule la concentration alvéolaire minimale (MAC). De plus, il indique la fréquence respiratoire par voie aérienne ainsi que les valeurs du CO₂ et de l’O₂.