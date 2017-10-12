Robuste et légère, avec indicateurs de charge de la batterie

La station comporte des logements de charge pour les dispositifs suivants : afficheur de SpO₂ sans fil, afficheur de PNI sans fil, afficheur de respiration sans fil et émetteur sans fil. La batterie du MX40 peut également être rechargée. Des indicateurs de charge de la batterie (par exemple : chargée, en cours de charge, erreur) sont présents sur chaque logement pour une meilleure visibilité de l’état de charge.