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La station de charge sans fil permet de recharger et d’assurer la maintenance des batteries de divers dispositifs de mesure sans fil IntelliVue. Grâce à ses neuf logements de charge, la station facilite la mobilité des patients en permettant de recharger plusieurs dispositifs simultanément.
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Connectivité pratique
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Temps de charge rapide
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