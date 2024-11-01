Borne de sortie vidéo numérique Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers la boîte de réception d’Event Review Pro ou HeartStart Telemedicine

Internet ou Intranet Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers Event Review Pro ou le système HeartStart Telemedicine

Ethernet Pour transmettre les données du HeartStart MRx à l’aide de transferts de données par lots via le réseau LAN

Bluetooth® Transférer les données patient du MRx sans fil via Bluetooth. Carte Bluetooth compatible avec les systèmes Microsoft ou Widcomm. Carte conseillée : micro-carte USB Bluetooth IOGEAR 2.1 (référence GBU421)

Serveur FTP Pour transférer les données du HeartStart MRx par lots via le réseau LAN

Infrarouge (IRdA) Consulter les dossiers patient à partir d’un défibrillateur HeartStart HS1 ou FRx via un émetteur-récepteur ou adaptateur infrarouge. Philips met à votre disposition un adaptateur infrarouge (référence ACT‐IR)