Termes recherchés

FR
NL

HeartStart Data Messenger

Logiciel du défibrillateur HeartStart

Trouver des produits similaires

Téléchargez, stockez et envoyez les données du DAE Philips où vous voulez.

Contactez nous
Caractéristiques
Modes manuel et automatique
Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.

Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail
Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Pour en savoir plus
Modes manuel et automatique
Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.

Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace
Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.
Pour en savoir plus
Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.
Faciliter les décisions immédiates

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.
  • Modes manuel et automatique
  • Un traitement par lot efficace
  • Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
  • Faciliter les décisions immédiates
Voir toutes les caractéristiques
Modes manuel et automatique
Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.

Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail
Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Pour en savoir plus
Modes manuel et automatique
Simplification de vos processus de travail

Simplification de vos processus de travail

Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.

Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace
Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.
Pour en savoir plus
Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace

Un traitement par lot efficace

Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.

Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents

Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.
Faciliter les décisions immédiates

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.

Faciliter les décisions immédiates

Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Défibrillateurs compatibles
Défibrillateurs compatibles
DAE
  • Philips et Laerdal : HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
Moniteurs/défibrillateurs de réanimation cardiaque avancée
  • Philips : HeartStart MRx, XL, XLT. Laerdal : HeartStart 4000
Station de remplissage
Station de remplissage
Vitesse du processeur
  • 1 GHz ou plus
Durée de remplissage type M6***
  • 1 GHz ou plus
Écran
  • 1 280 x 768 ou plus
Concentrateurs compatibles
  • 1 280 x 768 ou plus
Mémoire
  • 1 Go ou plus
Durée d’utilisation type (4.5:1 CSR, réglage de 2 sur 20 respirations par minute) pour M6***
  • 1 Go ou plus
Durée de remplissage type MB08***
  • 40 Go ou plus
Espace de stockage disque
  • 40 Go ou plus
Plate-forme logicielle
Plate-forme logicielle
Système d’exploitation
  • Microsoft Windows : XP Professional SP3 ou version supérieure (32 bits) XP Tablet Edition (32 bits) Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Navigateur
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Application de messagerie
  • Envoyer des données patient par e-mail. Système client de messagerie compatible MAPI. Client de messagerie : installations Windows XP Pro, Windows XP Tablet, Windows 2003 Server, Windows Vista et Windows 7.
Connectivité
Connectivité
Borne de sortie vidéo numérique
  • Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers la boîte de réception d’Event Review Pro ou HeartStart Telemedicine
Internet ou Intranet
  • Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers Event Review Pro ou le système HeartStart Telemedicine
Ethernet
  • Pour transmettre les données du HeartStart MRx à l’aide de transferts de données par lots via le réseau LAN
Bluetooth®
  • Transférer les données patient du MRx sans fil via Bluetooth. Carte Bluetooth compatible avec les systèmes Microsoft ou Widcomm. Carte conseillée : micro-carte USB Bluetooth IOGEAR 2.1 (référence GBU421)
Serveur FTP
  • Pour transférer les données du HeartStart MRx par lots via le réseau LAN
Infrarouge (IRdA)
  • Consulter les dossiers patient à partir d’un défibrillateur HeartStart HS1 ou FRx via un émetteur-récepteur ou adaptateur infrarouge. Philips met à votre disposition un adaptateur infrarouge (référence ACT‐IR)
Lecteur de carte
  • Secure Digital (SD) pour les défibrillateurs FR3. Compact Flash pour les HeartStart MRx, FR2, XL, XLT et 4000. Philips met à votre disposition un lecteur de carte compatible (référence M3524A)
Défibrillateurs compatibles
Défibrillateurs compatibles
DAE
  • Philips et Laerdal : HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
Moniteurs/défibrillateurs de réanimation cardiaque avancée
  • Philips : HeartStart MRx, XL, XLT. Laerdal : HeartStart 4000
Station de remplissage
Station de remplissage
Vitesse du processeur
  • 1 GHz ou plus
Durée de remplissage type M6***
  • 1 GHz ou plus
Voir toutes les caractéristiques
Défibrillateurs compatibles
Défibrillateurs compatibles
DAE
  • Philips et Laerdal : HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
Moniteurs/défibrillateurs de réanimation cardiaque avancée
  • Philips : HeartStart MRx, XL, XLT. Laerdal : HeartStart 4000
Station de remplissage
Station de remplissage
Vitesse du processeur
  • 1 GHz ou plus
Durée de remplissage type M6***
  • 1 GHz ou plus
Écran
  • 1 280 x 768 ou plus
Concentrateurs compatibles
  • 1 280 x 768 ou plus
Mémoire
  • 1 Go ou plus
Durée d’utilisation type (4.5:1 CSR, réglage de 2 sur 20 respirations par minute) pour M6***
  • 1 Go ou plus
Durée de remplissage type MB08***
  • 40 Go ou plus
Espace de stockage disque
  • 40 Go ou plus
Plate-forme logicielle
Plate-forme logicielle
Système d’exploitation
  • Microsoft Windows : XP Professional SP3 ou version supérieure (32 bits) XP Tablet Edition (32 bits) Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Navigateur
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Application de messagerie
  • Envoyer des données patient par e-mail. Système client de messagerie compatible MAPI. Client de messagerie : installations Windows XP Pro, Windows XP Tablet, Windows 2003 Server, Windows Vista et Windows 7.
Connectivité
Connectivité
Borne de sortie vidéo numérique
  • Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers la boîte de réception d’Event Review Pro ou HeartStart Telemedicine
Internet ou Intranet
  • Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers Event Review Pro ou le système HeartStart Telemedicine
Ethernet
  • Pour transmettre les données du HeartStart MRx à l’aide de transferts de données par lots via le réseau LAN
Bluetooth®
  • Transférer les données patient du MRx sans fil via Bluetooth. Carte Bluetooth compatible avec les systèmes Microsoft ou Widcomm. Carte conseillée : micro-carte USB Bluetooth IOGEAR 2.1 (référence GBU421)
Serveur FTP
  • Pour transférer les données du HeartStart MRx par lots via le réseau LAN
Infrarouge (IRdA)
  • Consulter les dossiers patient à partir d’un défibrillateur HeartStart HS1 ou FRx via un émetteur-récepteur ou adaptateur infrarouge. Philips met à votre disposition un adaptateur infrarouge (référence ACT‐IR)
Lecteur de carte
  • Secure Digital (SD) pour les défibrillateurs FR3. Compact Flash pour les HeartStart MRx, FR2, XL, XLT et 4000. Philips met à votre disposition un lecteur de carte compatible (référence M3524A)
  • Défibrillateurs HeartStart FR3 et MRx uniquement

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.