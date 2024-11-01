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Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Simplification de vos processus de travail
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Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace
Les utilisateurs du moniteur/défibrillateur HeartStart MRx peuvent télécharger automatiquement plusieurs résumés de données patient à la fois via le réseau LAN et tous les transmettre dans un même lot à une base de données Event Review Pro ou un système de transmission de données médicales.
Un traitement par lot efficace
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Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
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Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
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Faciliter les décisions immédiates
Faciliter les décisions immédiates
Les utilisateurs du système HeartStart MRx peuvent transmettre les ECG 12 dérivations et les données relatives aux paramètres vitaux depuis le terrain vers le système HeartStart Telemedicine ou la station de transfert des ECG 12 dérivations HeartStart. Les médecins peuvent ainsi aider les équipes d’intervention à prendre les décisions en matière de soins et de destination du patient.
Faciliter les décisions immédiates
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Modes manuel et automatique
Un traitement par lot efficace
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
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Simplification de vos processus de travail
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Simplification de vos processus de travail
Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Selon les préférences préconfigurées, HeartStart Data Messenger vous permet de contrôler manuellement le traitement des incidents ou de simplifier l’intervention des secouristes en les traitant automatiquement en arrière-plan afin d’éliminer toute interaction avec le logiciel.
Un traitement par lot efficace
Un traitement par lot efficace
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Un traitement par lot efficace
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Un traitement par lot efficace
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Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
Téléchargez les données de l’incident depuis votre DAE ou votre moniteur et transmettez-les à votre chef de service, votre collègue ou au médecin du patient pour analyse. Effacez-les ensuite du défibrillateur et synchronisez les durées d’incident et l’horloge du défibrillateur avec votre PC.
Un défibrillateur polyvalent pour un traitement efficace des incidents
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Faciliter les décisions immédiates
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Durée d’utilisation type (4.5:1 CSR, réglage de 2 sur 20 respirations par minute) pour M6***
1 Go ou plus
Durée de remplissage type MB08***
40 Go ou plus
Espace de stockage disque
40 Go ou plus
Plate-forme logicielle
Plate-forme logicielle
Système d’exploitation
Microsoft Windows :
XP Professional SP3 ou version supérieure (32 bits)
XP Tablet Edition (32 bits)
Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Navigateur
Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Application de messagerie
Envoyer des données patient par e-mail. Système client de messagerie compatible MAPI. Client de messagerie : installations Windows XP Pro, Windows XP Tablet, Windows 2003 Server, Windows Vista et Windows 7.
Connectivité
Connectivité
Borne de sortie vidéo numérique
Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers la boîte de réception d’Event Review Pro ou HeartStart Telemedicine
Internet ou Intranet
Pour télécharger Data Messenger et l’activer. Pour transmettre les données patient vers Event Review Pro ou le système HeartStart Telemedicine
Ethernet
Pour transmettre les données du HeartStart MRx à l’aide de transferts de données par lots via le réseau LAN
Bluetooth®
Transférer les données patient du MRx sans fil via Bluetooth. Carte Bluetooth compatible avec les systèmes Microsoft ou Widcomm. Carte conseillée : micro-carte USB Bluetooth IOGEAR 2.1 (référence GBU421)
Serveur FTP
Pour transférer les données du HeartStart MRx par lots via le réseau LAN
Infrarouge (IRdA)
Consulter les dossiers patient à partir d’un défibrillateur HeartStart HS1 ou FRx via un émetteur-récepteur ou adaptateur infrarouge. Philips met à votre disposition un adaptateur infrarouge (référence ACT‐IR)
Lecteur de carte
Secure Digital (SD) pour les défibrillateurs FR3. Compact Flash pour les HeartStart MRx, FR2, XL, XLT et 4000. Philips met à votre disposition un lecteur de carte compatible (référence M3524A)
Défibrillateurs compatibles
Défibrillateurs compatibles
DAE
Philips et Laerdal : HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
Moniteurs/défibrillateurs de réanimation cardiaque avancée
Durée d’utilisation type (4.5:1 CSR, réglage de 2 sur 20 respirations par minute) pour M6***
1 Go ou plus
Durée de remplissage type MB08***
40 Go ou plus
Espace de stockage disque
40 Go ou plus
Plate-forme logicielle
Plate-forme logicielle
Système d’exploitation
Microsoft Windows :
XP Professional SP3 ou version supérieure (32 bits)
XP Tablet Edition (32 bits)
Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Navigateur
Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Application de messagerie
Envoyer des données patient par e-mail. Système client de messagerie compatible MAPI. Client de messagerie : installations Windows XP Pro, Windows XP Tablet, Windows 2003 Server, Windows Vista et Windows 7.
Connectivité
Connectivité
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Internet ou Intranet
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Ethernet
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Bluetooth®
Transférer les données patient du MRx sans fil via Bluetooth. Carte Bluetooth compatible avec les systèmes Microsoft ou Widcomm. Carte conseillée : micro-carte USB Bluetooth IOGEAR 2.1 (référence GBU421)
Serveur FTP
Pour transférer les données du HeartStart MRx par lots via le réseau LAN
Infrarouge (IRdA)
Consulter les dossiers patient à partir d’un défibrillateur HeartStart HS1 ou FRx via un émetteur-récepteur ou adaptateur infrarouge. Philips met à votre disposition un adaptateur infrarouge (référence ACT‐IR)
Lecteur de carte
Secure Digital (SD) pour les défibrillateurs FR3. Compact Flash pour les HeartStart MRx, FR2, XL, XLT et 4000. Philips met à votre disposition un lecteur de carte compatible (référence M3524A)
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