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HeartStart Event Review Pro

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HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.

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Données d’événements exhaustives et exploitables
Données d’événements exhaustives et exploitables

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Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.

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Analyse des “enseignements”
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En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.

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Fiche technique

Configuration logicielle requise
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Système d’exploitation
  • Microsoft Windows XP Professional SP3 ou Microsoft Windows XP tablet Edition SP3 et Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 pour un serveur distant utilisant une base de données partagée.
Base de données
  • Microsoft SQL Server 2008
Navigateur
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Configuration matérielle
Configuration matérielle
Vitesse du processeur
  • Minimum : 1 GHz Recommandée : 2 GHz core duo ou supérieure
Mémoire vidéo
  • Minimum : 64 Mo Recommandée : 256 Mo
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandé : 1 400 x 1 050 ou plus
Espace disque
  • Minimum : 2 Go, 300 Mo pendant l’installation du logiciel, 100 Mo pour le stockage d’événements. Recommandé : 5 Go
Mémoire
  • Minimum : 1 Go Recommandée : 2 Go ou plus (la capacité requise en termes de mémoire est approximative)
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction e-mail et recevoir les mises à jour logicielles
Dispositif de pointage
  • Requis pour naviguer dans l’application (exemple : souris ou stylet)
Configuration logicielle requise
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  • Microsoft SQL Server 2008
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  • Minimum : 1 GHz Recommandée : 2 GHz core duo ou supérieure
Mémoire vidéo
  • Minimum : 64 Mo Recommandée : 256 Mo
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Écran
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Espace disque
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Mémoire
  • Minimum : 1 Go Recommandée : 2 Go ou plus (la capacité requise en termes de mémoire est approximative)
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction e-mail et recevoir les mises à jour logicielles
Dispositif de pointage
  • Requis pour naviguer dans l’application (exemple : souris ou stylet)
  • *Disponible uniquement sur le HeartStart MRx

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