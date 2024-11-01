HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Analyse des “enseignements”
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Rapports structurés répondant à chacune de vos exigences
HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Données d’événements exhaustives et exploitables
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Regroupez les données cliniques (pression invasive, température, données Q-CPR™, tendances des paramètres vitaux indiquées par les moniteurs/défibrillateurs), observations, informations médicamenteuses, résultats d’analyses et informations liées aux interventions au sein d’un environnement adapté aux services médicaux d’urgence et aux hôpitaux.
Analyse des “enseignements”
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
Analyse des “enseignements”
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
En décryptant chaque composante de l’intervention, le logiciel HeartStart Event Review Pro vous aide à identifier rapidement les “enseignements” que vous pouvez tirer d’un événement. Ils vous permettent d’évaluer les performances de votre équipe soignante/SMUR.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.