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EPIQ CVx, notre échographe cardiovasculaire haut de gamme construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes capacités basées sur l’IA et de solutions diagnostiques avancées pour vous aider à transcender les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’obtenir une plus grande cohérence, une innovation accessible, des processus plus intelligents et une évolutivité plus facile.
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
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Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
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3D Markers
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Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
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Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
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Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
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Extension nSight Plus pour les sondes principales
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Efficacité des processus d’ETO
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Solution d’échographie de l’auricule gauche
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
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2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
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Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
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3D Markers
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Quantification automatisée du flux couleur 3D***
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Quantification automatisée du flux couleur 3D***
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Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
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Extension nSight Plus pour les sondes principales
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Efficacité des processus d’ETO
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Solution d’échographie de l’auricule gauche
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|Réglage en hauteur
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EPIQ CVxi, notre système d’échographie cardiovasculaire haut de gamme, construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes fonctionnalités basées sur l’IA et de l’imagerie nSight pour vous aider à dépasser les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie interventionnelle dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’améliorer l’efficacité des interventions, grâce à une innovation accessible et des processus de travail plus intelligents.
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Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
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Le cathéter d’échocardiographie intracardiaque Philips VeriSight Pro 3D a été conçu pour redéfinir les standards de la prise en charge en matière d’électrophysiologie et de cardiopathie structurelle. Premier cathéter d’échographie intracardiaque à miniaturiser la technologie d’imagerie 3D utilisée pour l’échocardiographie transœsophagienne (ETO), VeriSight Pro offre aux médecins une visualisation précise en 2D et 3D, renforçant leur confiance et leur maîtrise lors des procédures interventionnelles.
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