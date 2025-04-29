Le cathéter d’échocardiographie intracardiaque Philips VeriSight Pro 3D a été conçu pour redéfinir les standards de la prise en charge en matière d’électrophysiologie et de cardiopathie structurelle. Premier cathéter d’échographie intracardiaque à miniaturiser la technologie d’imagerie 3D utilisée pour l’échocardiographie transœsophagienne (ETO), VeriSight Pro offre aux médecins une visualisation précise en 2D et 3D, renforçant leur confiance et leur maîtrise lors des procédures interventionnelles.
Caractéristiques
Un contrôle accru pour chaque intervention
Philips VeriSight Pro utilise la même technologie d’imagerie 3D que l’échographie transœsophagienne (ETO), miniaturisée pour s’adapter à l’extrémité d’un cathéter de 9 French, pour une imagerie 3D efficace. De la rationalisation des procédures d’OAAG à la réalisation d’interventions sur la valve tricuspide, VeriSight Pro s’intègre efficacement aux programmes de cardiopathie structurelle et d’électrophysiologie.
Intégration fluide et expérience utilisateur intuitive
Compatible avec nos échographes de pointe EPIQ CV et CVxi pour une expérience fluide. VeriSight est un cathéter “plug and play”, stérile et jetable, qui se connecte à la console EPIQ et utilise la même interface utilisateur que celle déjà connue des utilisateurs du système EPIQ.
Optimiser les performances de votre salle
Avec VeriSight Pro, améliorez l’efficacité de votre salle et réduisez le recours à l’anesthésie générale pour les procédures interventionnelles, afin de simplifier la logistique de ces dernières tout en maintenant la qualité des soins.
Navigation maîtrisée lors des procédures
Renforcez la précision des procédures de cardiopathie structurelle grâce à des options d’imagerie 3D avancées et des fonctionnalités 3D complètes, telles que la technologie xPlan et la reconstruction multiplanaire (MPR). Grâce au pilotage numérique iRotate, accédez facilement aux vues anatomiques et aux dispositifs souhaités, sans manipulation du cathéter.
Des soins de qualité
Notre nouvelle fonction de mémorisation des réglages permet de passer de l’ETO à l’échographie intracardiaque sur le même système EPIQ, facilitant ainsi une prise en charge personnalisée pour chaque patient en électrophysiologie et en cardiopathie structurelle. VeriSight Pro propose des fonctionnalités complètes d’imagerie 3D, en utilisation autonome ou en complément de l’ETO, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.
Évaluation précise des CIA/FOP
Les fonctionnalités 3D de VeriSight Pro vous offrent une plus grande confiance pour évaluer avec précision et réaliser des procédures complexes de CIA et de FOP.
Rationalisation des procédures d’OAAG
VeriSight Pro vous aide à mettre en place un protocole de sédation modérée qui rationalise les procédures d’occlusion de l’appendice auriculaire gauche (OAAG), tout en réduisant les coûts et en améliorant l’expérience patient. Vous gagnez en moyenne 28 minutes par procédure d’OAAG, ce qui facilite la planification et l’utilisation des salles et permet ainsi d’optimiser la productivité de votre établissement (2,6).
Meilleure prise en charge des soins liés à la valve tricuspide
L’utilisation combinée de l’échographie intracardiaque 3D et de l’ETO contribue à améliorer l’accès aux soins pour les patients atteints de pathologies tricuspides, tout en offrant une meilleure visualisation des feuillets valvulaires. Notre fonction de mémorisation des réglages permet de passer facilement de l’ETO à l’échographie intracardiaque 3D au cours des interventions, assurant une prise en charge efficace sans perte d’optimisation des images ni des vues.
Rationalisation des procédures combinées d’OAAG et d’ablation
Le cathéter d’échographie intracardiaque 3D VeriSight Pro offre une solution d’imagerie unique permettant de réaliser à la fois les procédures d’ablation de la fibrillation auriculaire (FA) et d’occlusion de l’appendice auriculaire gauche (OAAG) dans des conditions cliniques contrôlées. Son flux de travail optimisé est conçu pour réduire le temps et les coûts associés.
