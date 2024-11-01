Termes recherchés

FR
NL
Nouveau

Telemetry Monitor 5500

WLAN

Trouver des produits similaires

Le moniteur de télémétrie 5500 est un moniteur connecté, léger et tactile, succédant à la solution de monitorage IntelliVue MX40. Il marque une nouvelle étape en termes de simplicité d’utilisation clinique, de sécurité des données patient ainsi que d’efficacité clinique et opérationnelle.

Contactez nous
Caractéristiques
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.

Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive
Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.
Pour en savoir plus
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.

Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital
Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.
Pour en savoir plus
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.

Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant
Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.
Pour en savoir plus
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.
Pour en savoir plus
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.
Pour en savoir plus
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.
Pour en savoir plus
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.

Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données
L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.
Pour en savoir plus
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.
Moins, mais mieux

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.
  • Navigation tactile intuitive
  • Mesurez ce qui est vital
  • Exploitez votre investissement existant
  • Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Voir toutes les caractéristiques
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.

Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive
Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.
Pour en savoir plus
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive

Navigation tactile intuitive

Le moniteur 5500 s’intègre parfaitement à notre système de télémétrie nouvelle génération. Il accompagne vos patients ambulatoires dans leur rétablissement grâce au monitorage continu, tout en assurant la sécurité de leurs données et en offrant au personnel des fonctionnalités cliniques et opérationnelles reconnues.
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.

Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital
Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.
Pour en savoir plus
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital

Mesurez ce qui est vital

Le moniteur 5500 offre une meilleure visibilité des données patient au niveau de l’appareil grâce à six écrans d’affichage des mesures, incluant la nouvelle vue ECG multidérivation qui permet d’afficher jusqu’à 12 courbes dérivées.
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.

Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant
Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.
Pour en savoir plus
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant

Exploitez votre investissement existant

Le moniteur 5500 repose sur les mêmes principes que l’IntelliVue MX40 et prend en charge les câbles patient, capteurs, accessoires et méthodes de nettoyage courants. En outre, il offre une expérience utilisateur conviviale et une sécurité de niveau professionnel, ainsi qu’une gestion intelligente de l’alimentation et une grande durabilité pour réduire le coût de propriété total.
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.
Pour en savoir plus
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Choix du type d’alimentation selon votre environnement

Utilisez, comme bon vous semble, le moniteur de télémétrie Philips 5500 avec des piles AA jetables ou une seule batterie rechargeable Philips pour un environnement durable.
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.
Pour en savoir plus
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité

La télémétrie mobile transforme les parcours de soins. Elle optimise vos processus de travail et assure le suivi des paramètres vitaux en se connectant à l’ensemble du système de santé afin de contribuer à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients.
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.
Pour en savoir plus
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée

L’unité de monitorage central Philips tient compte de ces défis et reste axée sur la prise en charge au chevet du patient et les besoins des patients tout en intégrant des avancées technologiques et en améliorant les processus de travail.
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.

Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données
L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.
Pour en savoir plus
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données

Analyse axée sur les données

L’utilisation de Philips Clinical Insights Manager et de Philips Telemetry Insights Manager permet aux cliniciens d’accéder à la demande à des données de surveillance rétrospective sur l’utilisation de la télémétrie, l’activité des alarmes et la détérioration de l’état des patients afin de prendre des décisions éclairées basées sur les données.
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.

Solide et résistant pour une utilisation quotidienne

Les hôpitaux peuvent être des environnements très fréquentés, stressants et mouvementés. Le moniteur patient portatif 5500 a été conçu et testé pour être efficace et durable. Vous pouvez compter sur lui lorsque vous en avez le plus besoin.
Moins, mais mieux

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.

Moins, mais mieux

Par rapport au Philips IntelliVue MX40, le moniteur 5500 est 20 % plus léger et intègre des touches intelligentes, des fonctions de reconnaissance de gestes et des icônes pour faciliter la navigation de l’utilisateur. Il dispose d’une autonomie de batterie plus longue et peut basculer entre les modes de surveillance et de télémétrie, ce qui permet de minimiser les interruptions et favorise un environnement de soins calme.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Batterie
Batterie
Capacité
  • Trois piles AA à insérer dans le compartiment dédié
Batterie
Batterie
Type
  • Batterie lithium-ion rechargeable
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Écran
  • 2.8" QVGA color, touch sensitive
Connectivity
Connectivity
Wireless Technology
  • Réseau WLAN double bande IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)
Batterie
Batterie
Capacité
  • Trois piles AA à insérer dans le compartiment dédié
Batterie
Batterie
Type
  • Batterie lithium-ion rechargeable
Voir toutes les caractéristiques
Batterie
Batterie
Capacité
  • Trois piles AA à insérer dans le compartiment dédié
Batterie
Batterie
Type
  • Batterie lithium-ion rechargeable
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Écran
  • 2.8" QVGA color, touch sensitive
Connectivity
Connectivity
Wireless Technology
  • Réseau WLAN double bande IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.