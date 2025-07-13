ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Er lekt water/stoom uit de de De-Calc-knop en onder de voet van mijn Philips-stoomgenerator

Als het oppervlak onder de voet van uw Philips-stoomgenerator nat wordt of als er stoom en/of water onder de EASY DECALC-knop vandaan komt, vindt u de mogelijke oorzaken en oplossingen in ons artikel hieronder.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: PSG8300/20, PSG8200/70, PSG7200/30. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning