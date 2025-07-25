De koffie van mijn Philips Barista Brew-espressomachine is niet warm genoeg

De temperatuur van uw koffie wordt ook lager als zich kalkaanslag in uw machine heeft gevormd. Gedetailleerde instructies voor het ontkalken van uw Philips Barista Brew-espressomachine vindt u in de gebruikershandleiding en het artikel "Hoe ontkalk ik mijn Philips Barista Brew-espressomachine?".



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