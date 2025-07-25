De koffie van mijn Philips Barista Brew-espressomachine is niet warm genoeg
Bekijk de video en lees ons artikel hieronder om de temperatuur van de koffie uit uw Philips Barista Brew-espressomachine te verbeteren.
Als u de temperatuur op een hogere stand instelt, krijgt u een betere koffietemperatuur. In de gebruikershandleiding en het artikel "Hoe pas ik de instellingen van mijn Philips Barista Brew-espressomachine aan?" vindt u stapsgewijze instructies.
U kunt uw machine en kopje voorverwarmen als u een dubbele espresso zonder koffiepoeder zet.
De temperatuur van uw koffie wordt altijd lager als u koude melk of gestoomd melkschuim toevoegt.
De temperatuur van uw koffie wordt ook lager als zich kalkaanslag in uw machine heeft gevormd. Gedetailleerde instructies voor het ontkalken van uw Philips Barista Brew-espressomachine vindt u in de gebruikershandleiding en het artikel "Hoe ontkalk ik mijn Philips Barista Brew-espressomachine?". Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:PSA3218/10, PSA3228/01.