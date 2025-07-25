ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

De koffie van mijn Philips Barista Brew-espressomachine is niet warm genoeg

Bekijk de video en lees ons artikel hieronder om de temperatuur van de koffie uit uw Philips Barista Brew-espressomachine te verbeteren.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: PSA3218/10, PSA3228/01.

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning