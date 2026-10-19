Waarom gaan de LED-lampjes op mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000 of 8000 series niet branden?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de LED-lampjes op uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000 of 8000 series niet gaan branden. Ontdek hieronder hoe u dit eenvoudig zelf kunt oplossen.
U kunt in het menu op het display controleren of de LED-lampjes zijn uitgeschakeld. Als u uw keuze om de LED-lampjes in te schakelen niet bevestigt met de menuknop, blijven de LED-lampjes uitgeschakeld (zie afbeelding). Raadpleeg onderstaande stappen en video om de functie te vinden en de LED-lampjes in te schakelen:
Druk op de menuknop en schakel de verlichtingsfunctie in of uit.
Bevestig door nogmaals op de menuknop te drukken.
Om de helderheid van de verlichting te wijzigen, schakelt u met de knoppen "+" en "-" door de beschikbare niveaus en bevestigt u de instelling door nogmaals op de menuknop te drukken. Er zijn drie verschillende opties: zeer helder, helder en geen licht.
Hieronder staat de video "Snoerloze Philips-stofzuiger Aqua (Plus) gebruiken" met uitleg over het activeren van de LED-lampjes (op 0:15-0:33)
Opmerking: De titel van de video heeft betrekking op de 8000 series, maar het is ook van toepassing op de 7000 series, die hetzelfde menu heeft.
De LED-lampjes op uw accessoires gaan alleen branden wanneer u de spleetzuigmond (1), combinatiehulpstuk (2), bekledingsmondstuk (3) of zachte borstel (4) rechtstreeks op de kruimelzuiger aansluit. De LED-lampjes gaan niet branden wanneer u de accessoires op de buis aansluit. Zorg ervoor dat de LED-lampjes ingeschakeld zijn in het menu, zoals uitgelegd in het eerste deel van dit artikel.
Opmerking:
Alleen LED-lampjes van het hoofdmondstuk werken op zowel de buis als de kruimelzuiger.
De Turbo-miniborstel (5) heeft geen verlichting.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›