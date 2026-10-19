Waarom gaan de LED-lampjes op mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000 of 8000 series niet branden?

U kunt in het menu op het display controleren of de LED-lampjes zijn uitgeschakeld. Als u uw keuze om de LED-lampjes in te schakelen niet bevestigt met de menuknop, blijven de LED-lampjes uitgeschakeld (zie afbeelding). Raadpleeg onderstaande stappen en video om de functie te vinden en de LED-lampjes in te schakelen:

Druk op de menuknop en schakel de verlichtingsfunctie in of uit.

Bevestig door nogmaals op de menuknop te drukken.

Om de helderheid van de verlichting te wijzigen, schakelt u met de knoppen "+" en "-" door de beschikbare niveaus en bevestigt u de instelling door nogmaals op de menuknop te drukken. Er zijn drie verschillende opties: zeer helder, helder en geen licht.

Hieronder staat de video "Snoerloze Philips-stofzuiger Aqua (Plus) gebruiken" met uitleg over het activeren van de LED-lampjes (op 0:15-0:33)