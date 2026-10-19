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Philips-ondersteuning

Waarom gaan de LED-lampjes op mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000 of 8000 series niet branden?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de LED-lampjes op uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000 of 8000 series niet gaan branden. Ontdek hieronder hoe u dit eenvoudig zelf kunt oplossen.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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