Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000/2000-serie heeft weinig zuigkracht
Als de zuigkracht van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000- of 2000-serie niet aan uw verwachtingen voldoet, vindt u hieronder mogelijke oorzaken en oplossingen.
Als het filter en/of de cycloon (gekleurd onderdeel in de stofemmer) vuil is, zult u merken dat de zuigkracht afneemt. Om dit op te lossen, volgt u deze stappen om beide onderdelen schoon te maken:
Stofemmer/cycloon
Schakel het apparaat uit (afbeelding 1).
Verwijder de emmer door aan de hendel aan de rechterkant van de aan-uitknop te trekken (afbeelding 2).
Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de emmer (afbeelding 3).
Leeg de stofemmer (afbeelding 4).
Spoel de stofemmer af onder de kraan om het apparaat goed te onderhouden. Gebruik de vaatwasser niet (afbeelding 5).
Zorg ervoor dat de stofemmer volledig droog is voordat u deze terugplaatst (afbeelding 6).
Filter
Nadat u het gekleurde gedeelte uit de emmer hebt verwijderd, verwijdert u de filterbehuizing door deze linksom te draaien (afbeelding 7).
Haal het schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding 8).
Tik boven een afvalbak het vuil van het schuimrubberfilter en de filterbehuizing (afbeelding 9).
Spoel het gekleurde gedeelte af onder de kraan (afbeelding 10) en droog het af met een doek (afbeelding 11).
Spoel het schuimrubberfilter af (afbeelding 12) en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding 13). Spoel de filterbehuizing niet af.
Wacht tot het schuimrubberfilter volledig is gedroogd (afbeelding 14).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeeldingen 15-18).
Opmerking: voor optimale prestaties raden we u aan het filter van uw stofzuiger maandelijks schoon te maken en het filter om de 6 maanden te vervangen (accessoire XV1631).
Als er een vreemd voorwerp vastzit in het apparaat, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (afbeelding 1). Maak het mondstuk schoon door de buis van het apparaat te verwijderen en controleer of er iets vastzit in de buis of het deel van het mondstuk dat op de buis was aangesloten. Als u geen verstoppingen ziet, volgt u de onderstaande instructies om het mondstuk en de borstel schoon te maken:
Verwijder de borstel terwijl u de knop aan de zijkant ingedrukt houdt (afbeelding 2).
Verwijder al het zichtbare vuil met de hand (afbeelding 3).
Knip en verwijder eventuele verstrikte haren van de borstel (afbeelding 4).
Verwijder de zijkap (afbeelding 5) en haal de haren ertussen weg (afbeelding 6).
Plaats de borstel terug. Uw stofzuiger is klaar voor gebruik (afbeeldingen 7-8).
Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op via www.philips.com/support voor meer ondersteuning.
Als de stofemmer niet goed is bevestigd, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat de stofbak goed is bevestigd door eerst de bovenkant van de stofbak uit te lijnen voordat u deze op zijn plaats hangt.
Als het filter niet in het apparaat zit, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat het filter goed in het apparaat is geplaatst. Wanneer u de stofbak op het apparaat bevestigt, is het belangrijk dat u eerst de bovenkant van de stofbak uitlijnt voordat u deze op zijn plaats zet (zie onderstaande afbeelding).
Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds een lagere zuigkracht heeft dan normaal, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op via www.philips.com/support voor hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC2011/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›