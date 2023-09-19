Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000/2000-serie heeft weinig zuigkracht

Als het filter niet in het apparaat zit, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat het filter goed in het apparaat is geplaatst. Wanneer u de stofbak op het apparaat bevestigt, is het belangrijk dat u eerst de bovenkant van de stofbak uitlijnt voordat u deze op zijn plaats zet (zie onderstaande afbeelding).



Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds een lagere zuigkracht heeft dan normaal, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op via www.philips.com/support voor hulp.

