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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000/2000-serie heeft weinig zuigkracht

Als de zuigkracht van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000- of 2000-serie niet aan uw verwachtingen voldoet, vindt u hieronder mogelijke oorzaken en oplossingen.
 

3000- en 2000-serie

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC2011/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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