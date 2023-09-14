Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger schoon?

Om uw Aqua-mondstuk in goede staat te houden, raden we u aan deze eenvoudige stappen te volgen voor het schoonmaken en drogen na elk gebruik. Raadpleeg de video voor meer informatie:

Verwijder de doek van het waterreservoir.

Leeg het waterreservoir (afbeelding 1).

Maak het waterreservoir schoon onder de kraan en schud het voorzichtig (afbeeldingen 2-5).

Laat het waterreservoir drogen en maak de doek schoon door hem schoon te spoelen of in de wasmachine te doen (afbeeldingen 6-7).

We raden u aan de doek elke 6 maanden te vervangen (accessoire XV1630).