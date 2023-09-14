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Philips-ondersteuning

Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger schoon?

Raadpleeg de onderstaande hoofdstukken voor meer informatie over het schoonmaken van de stofemmer, het filter, de borstel en het waterreservoir van uw snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger. U kunt de modelnaam op de steel vinden en/of de onderstaande afbeelding bekijken.
 

Modellen 2000/3000

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC2011/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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