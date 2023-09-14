Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger schoon?
Raadpleeg de onderstaande hoofdstukken voor meer informatie over het schoonmaken van de stofemmer, het filter, de borstel en het waterreservoir van uw snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger. U kunt de modelnaam op de steel vinden en/of de onderstaande afbeelding bekijken.
Om de stofemmer van uw snoerloze Philips-stofzuiger schoon te maken, volgt u deze eenvoudige stappen:
Schakel het apparaat uit (afbeelding 1).
Verwijder de emmer door aan de hendel aan de rechterkant van de aan-uitknop te trekken (afbeelding 2).
Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de emmer (afbeelding 3).
Leeg de stofemmer (afbeelding 4).
Spoel de stofemmer af onder de kraan om het apparaat goed te onderhouden. Gebruik de vaatwasser niet (afbeelding 5).
Zorg ervoor dat de stofemmer volledig droog is (24 uur drogen) voordat u deze terugplaatst (afbeelding 6).
Zorg ervoor dat u het filter regelmatig schoonmaakt om ervoor te zorgen dat uw snoerloze Philips-stofzuiger optimaal blijft presteren. Volg deze eenvoudige stappen:
Nadat u het gekleurde gedeelte uit de emmer hebt verwijderd, verwijdert u de filterbehuizing door deze linksom te draaien (afbeelding 7).
Haal het schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding 8).
Tik boven een afvalbak het vuil van het schuimrubberfilter en de filterbehuizing (afbeelding 9).
Spoel het gekleurde gedeelte af onder de kraan (afbeelding 10) en droog het af met een doek (afbeelding 11).
Spoel het schuimrubberfilter af (afbeelding 12) en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding 13). Spoel de filterbehuizing niet af.
Wacht 24 uur tot het schuimrubberfilter volledig is gedroogd (afbeelding 14).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeeldingen 15-18).
Opmerking: Voor optimale prestaties raden we u aan het filter van uw stofzuiger maandelijks schoon te maken en het filter elke 6 maanden te vervangen (accessoire XV1631).
Uw snoerloze Philips-stofzuiger heeft een roterende borstel in het mondstuk. Deze borstel kan verstopt raken met haar en moet regelmatig worden onderhouden. Volg de onderstaande stappen en bekijk de video voor meer informatie:
Schakel de stroom uit (afbeelding 1).
Verwijder de borstel terwijl u de knop aan de rechterkant ingedrukt houdt (afbeelding 2).
Verwijder al het zichtbare vuil met de hand (afbeelding 3).
Knip en verwijder eventuele verstrikte haren van de borstel (afbeelding 4).
Verwijder de zijkap (afbeelding 5) en haal de haren ertussen weg (afbeelding 6).
Plaats de borstel terug. Uw stofzuiger is klaar voor gebruik (afbeeldingen 7-8).
Opmerking: Verwijder ook eventueel vuil rond de mondstukwieltjes.
Om uw Aqua-mondstuk in goede staat te houden, raden we u aan deze eenvoudige stappen te volgen voor het schoonmaken en drogen na elk gebruik. Raadpleeg de video voor meer informatie:
Verwijder de doek van het waterreservoir.
Leeg het waterreservoir (afbeelding 1).
Maak het waterreservoir schoon onder de kraan en schud het voorzichtig (afbeeldingen 2-5).
Laat het waterreservoir drogen en maak de doek schoon door hem schoon te spoelen of in de wasmachine te doen (afbeeldingen 6-7).
We raden u aan de doek elke 6 maanden te vervangen (accessoire XV1630).
Opmerking: Het waterreservoir in de video ziet er enigszins anders uit dan uw waterreservoir, maar de reinigingsmethode is hetzelfde (1:36-1:46).
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC2011/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›