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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000-serie geeft een foutcode weer

Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor meer informatie over de foutcodes van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000-serie.
 

7000-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1, XC7042/01R1, XC7055/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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