Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000-serie geeft een foutcode weer

E1-fout

Een E1-fout betekent dat het apparaat niet goed werkt. Verwijder de batterij (zie afbeelding), wacht 10 seconden en plaats de batterij terug. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support als deze oplossing niet werkt.



E2-fout

Een E2-fout betekent dat het apparaat onder de bedrijfstemperatuur werkt. Breng het apparaat naar een warmere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.



E3-fout

Een E3-fout betekent dat het apparaat op een hogere temperatuur werkt dan de bedrijfstemperatuur. Breng het apparaat naar een koelere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.



E5-fout

Een E5-fout betekent dat de batterij is beschadigd. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support.



E9-fout

Een E9-fout betekent dat de zuigmond boven de bedrijfstemperatuur werkt. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Controleer vervolgens of de bovenste behuizing van de zuigmond nog warm is. Als de zuigmond nog warm is, wacht dan langer tot deze is afgekoeld. Schakel het apparaat weer in zodra de zuigmond is afgekoeld.



i4-fout

Een i4-fout betekent dat de zuigmond verstopt is. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen. Controleer hierna de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.



i5-fout

Een i5-fout betekent dat er een extern voorwerp vastzit in de luchtstroomdoorgang. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen en controleer de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.



i6-fout

Een i6-fout betekent dat de adapter niet is verwijderd. Verwijder de adapter voordat u het apparaat gebruikt.



i7-fout

Een i7-fout betekent dat er een verkeerde adapter wordt gebruikt. Gebruik alleen de originele adapter om het apparaat op te laden.



i8-fout

Als u een i8-foutcode op uw apparaat ontvangt, geeft dit aan dat het filter vuil is. Om dit probleem op te lossen, moet u het filter reinigen door de instructies in de gebruikershandleiding (afbeeldingen 9-16) te volgen of door de onderstaande video te bekijken

Als u zelfs na het reinigen van het filter het i8-bericht blijft ontvangen, raden we u aan het filter te vervangen. Voor optimale prestaties is het raadzaam het filter elke zes maanden te vervangen.

Als u de i8-code blijft ontvangen nadat u het filter hebt gereinigd, kunt u de volgende oplossingen proberen:

Besteed extra aandacht aan het grondig schoonmaken van de filterbehuizing. Tik de filterbehuizing stevig tegen de rand van uw afvalbak tot er geen stof meer uit de filterbehuizing komt.

Als u een reservefilter hebt, kunt u het oude filter vervangen door het nieuwe. Stofzuig vervolgens het oude schuimrubberfilter en de filterbehuizing schoon met de kruimelzuiger.

Als u een andere stofzuiger of ministofzuiger hebt, kunt u deze gebruiken om zowel het schuimrubberfilter als de filterbehuizing eenvoudig schoon te maken.

Als de bovenstaande instructies niet helpen en u nog steeds een i8-code krijgt, moet het filter waarschijnlijk worden vervangen. U kunt nieuwe filters (XV1681/01) kopen in de onlineshop van Philips op www.philips.com/support of bij uw Philips-dealer.

Opmerking: De aanbeveling voor vervanging na zes maanden is een indicatie, omdat het vervuilingsniveau van het filter grotendeels afhankelijk is van het gebruik ervan.

i10-fout