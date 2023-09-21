Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie geeft een foutcode weer

E1-fout

Een E1-fout betekent dat het apparaat niet goed werkt. Verwijder de batterij (zie afbeelding), wacht 10 seconden en plaats de batterij terug. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support als deze oplossing niet werkt.



E2-fout

Een E2-fout betekent dat het apparaat onder de bedrijfstemperatuur werkt. Breng het apparaat naar een warmere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.



E3-fout

Een E3-fout betekent dat het apparaat op een hogere temperatuur werkt dan de bedrijfstemperatuur. Breng het apparaat naar een koelere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.



E5-fout

Een E5-fout betekent dat de batterij is beschadigd. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support.



E9-fout

Een E9-fout betekent dat de zuigmond boven de bedrijfstemperatuur werkt. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Controleer vervolgens of de bovenste behuizing van de zuigmond nog warm is. Als de zuigmond nog warm is, wacht dan langer tot deze is afgekoeld. Schakel het apparaat weer in zodra de zuigmond is afgekoeld.



i4-fout

Een i4-fout betekent dat de zuigmond verstopt is. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen. Controleer hierna de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.



i5-fout

Een i5-fout betekent dat er een extern voorwerp vastzit in de luchtstroomdoorgang. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen en controleer de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.



i6-fout

Een i6-fout betekent dat de adapter niet is verwijderd. Verwijder de adapter voordat u het apparaat gebruikt.



i7-fout

Een i7-fout betekent dat er een verkeerde adapter wordt gebruikt. Gebruik alleen de originele adapter om het apparaat op te laden.



i8-fout

Een i8-fout betekent dat het filter is verontreinigd. Maak het filter schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen. Als u ook na het schoonmaken steeds een i8-bericht krijgt, moet het filter waarschijnlijk worden vervangen. U kunt nieuwe filters (XV1681/01) kopen in de Philips-onlineshop op www.philips.com/support of bij uw Philips-dealer.



i10-fout

Een i10-fout betekent dat de batterij niet goed is geplaatst. Verwijder de batterij (zie afbeelding) en plaats de batterij terug. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum als dit niet werkt of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support.

