Mijn snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie geeft een foutcode weer

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Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor meer informatie over de foutcodes van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie.
E1-fout
Een E1-fout betekent dat het apparaat niet goed werkt. Verwijder de batterij (zie afbeelding), wacht 10 seconden en plaats de batterij terug. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support als deze oplossing niet werkt.
E2-fout
Een E2-fout betekent dat het apparaat onder de bedrijfstemperatuur werkt. Breng het apparaat naar een warmere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.
E3-fout
Een E3-fout betekent dat het apparaat op een hogere temperatuur werkt dan de bedrijfstemperatuur. Breng het apparaat naar een koelere ruimte. Het apparaat niet opbergen, opladen of gebruiken bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C.
E5-fout
Een E5-fout betekent dat de batterij is beschadigd. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support.
E9-fout
Een E9-fout betekent dat de zuigmond boven de bedrijfstemperatuur werkt. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Controleer vervolgens of de bovenste behuizing van de zuigmond nog warm is. Als de zuigmond nog warm is, wacht dan langer tot deze is afgekoeld. Schakel het apparaat weer in zodra de zuigmond is afgekoeld.
i4-fout
Een i4-fout betekent dat de zuigmond verstopt is. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen. Controleer hierna de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.
i5-fout
Een i5-fout betekent dat er een extern voorwerp vastzit in de luchtstroomdoorgang. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak de zuigmond schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen en controleer de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.
i6-fout
Een i6-fout betekent dat de adapter niet is verwijderd. Verwijder de adapter voordat u het apparaat gebruikt.
i7-fout
Een i7-fout betekent dat er een verkeerde adapter wordt gebruikt. Gebruik alleen de originele adapter om het apparaat op te laden.
i8-fout
Een i8-fout betekent dat het filter is verontreinigd. Maak het filter schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing te volgen. Als u ook na het schoonmaken steeds een i8-bericht krijgt, moet het filter waarschijnlijk worden vervangen. U kunt nieuwe filters (XV1681/01) kopen in de Philips-onlineshop op www.philips.com/support of bij uw Philips-dealer.
i10-fout
Een i10-fout betekent dat de batterij niet goed is geplaatst. Verwijder de batterij (zie afbeelding) en plaats de batterij terug. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum als dit niet werkt of neem voor meer ondersteuning contact met ons op via http://www.philips.com/support.
E1-fout (of 13)
Een E1-fout (kan eruitzien als 13 als u het display ondersteboven bekijkt) geeft aan dat de snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuigeris gebruikt, opgeslagen of opgeladen bij een temperatuur onder 5 °C of boven 40 °C. Koppel de stofzuiger los van de oplader en breng deze naar een ruimte met een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C. Wacht enkele minuten totdat het apparaat is geacclimatiseerd en probeer het opnieuw te gebruiken. Neem voor meer ondersteuning contact met ons op als de foutcode blijft verschijnen via http://www.philips.com/support.
E4-fout (of h3)
Een E4-fout (kan eruitzien als h3 als u het display ondersteboven bekijkt) betekent dat de borstelrol van uw snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuiger is geblokkeerd.
Om dit op te lossen, schakelt u het apparaat uit, controleert u de borstelrol en verwijdert u eventuele obstructies zoals haar, pluisjes, vuil of stof. U kunt dit doen door de volgende stappen uit te voeren:
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC8347/01R1, XC8055/01, XC8057/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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