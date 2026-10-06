Mijn Philips HomeRun-stofzuigerrobot wordt niet automatisch geleegd

De Philips HomeRun-modellen XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 en XU2100 zijn uitgerust met een automatisch leegstation. Na het schoonmaken wordt de stofbak automatisch geleegd in de wegwerpstofzuigerzak in het automatisch leegstation.



Zorg er als volgt voor dat de robot de stofbak automatisch leegt in de wegwerpzak:

Controleer of de stekker van het station goed in het stopcontact zit.

Controleer of de wegwerpstofzuigerzak goed is geplaatst. Tip : bekijk hieronder de video over het gebruik van het automatisch leegstation van uw robotmodel.

: bekijk hieronder de video over het gebruik van het automatisch leegstation van uw robotmodel. Controleer of de stofzak niet vol zit.

Controleer of het deksel van het station is gesloten.

Schakel de modus 'Quiet' (Stil) of 'Do not Disturb' (Niet storen) uit in de HomeRun-app.

Controleer of de ingang van het automatisch leegstation niet is geblokkeerd.



Opmerking voor model XU7100

Automatisch legen begint niet als u de robot handmatig terugbrengt naar het station.

Automatisch legen begint alleen als de robot automatisch naar het station terugkeert.

Opmerking voor model XU5100

De zelfreiniging begint wanneer u de robot handmatig in het station terugplaatst en wanneer de robot automatisch naar het station terugkeert.

Als u de automatische zelfreiniging handmatig wilt starten, opent u de Philips HomeRun-app en selecteert u de robot in de lijst 'My Robots' (Mijn robots). Klik vervolgens op de knop 'Station' op de startpagina en selecteer 'Start self-cleaning' (Begin zelfreiniging).

Om automatisch legen te starten nadat u de robot met de hand hebt teruggeplaatst, opent u de Philips HomeRun-app en selecteert u uw robot in de lijst 'Mijn robots'. Klik vervolgens op de knop van het hoofdmenu in de linkerbovenhoek en selecteer 'Instellingen automatisch leegmaken'. Hier kunt u op de knop 'Stofcontainer nu legen' klikken.

Houd er rekening mee dat het automatisch legen slechts eenmaal per 10 minuten kan worden uitgevoerd, om oververhitting van de motor te voorkomen.



Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.