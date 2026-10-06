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Philips-ondersteuning

Mijn Philips HomeRun-stofzuigerrobot wordt niet automatisch geleegd

Als de Philips HomeRun robotstofzuiger met dweilfunctie (modellen XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 en X2100) niet automatisch leegt nadat het apparaat klaar is met stofzuigen en terugkeert naar het station, vindt u hieronder mogelijke oorzaken en oplossingen.

stationmodellen voor automatisch legen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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